С трудом говорящая Алена Апина напугала фанатов роликом из больничной палаты

Сегодня артистка записала видеообращение из клиники. В кадре отчетливо видно, что ей очень сложно разговаривать. Несмотря ни на что, Апина надеется на скорое восстановление, сообщает Starhit.ru.

«Как же плохо болеть! Это не ковид. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо», — поделилась 57-летняя Алена Евгеньевна в личном блоге.

Сейчас пользователи Сети вовсю поддерживают исполнительницу и желают ей легкого восстановления. «Алена! Не раскисать! Все наладится, я верю. Здоровья раз и навсегда!»; «Выздоравливайте, Алена. Ждем вас здоровой и с новыми песнями»; «Аленочка, выздоравливайте поскорее! Мы вас ждем. Не думайте о плохом!» — отметили подписчики.

К слову, совсем недавно Алена Апина вовсю радовалась жизни и активно работала. Также артистка принимала участие в шоу на НТВ «Суперстар! Возвращение». Правда, певица была несколько недовольна тем, как смотрелась на экране. Свои претензии она адресовала сотрудникам музыкального проекта.