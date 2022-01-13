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Узнайте, зачем один из самых известных рэперов в мире наливает в презерватив острый соус

Рэпер Дрейк ФОТО: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Рэпер Дрейк (Drake) после секса наливает в презерватив острый соус, чтобы партнерши не могли потом воспользоваться его спермой и забеременеть. Об этом рассказала Instargam-модель, у которой были интимные отношения с музыкантом, пишет портал Rap-Up.

Девушка, чье имя не называется, сообщила, что встречалась с Дрейком несколько недель назад в его номере. По ее словам, рэпер воспользовался презервативом, а после секса отправился в уборную, чтобы выбросить его. После этого девушка также отправилась в ванную, достала из урны использованный презерватив и, развязав его, попыталась вылить содержимое во влагалище, передает Lenta.ru.

Модель призналась, что она хотела использовать биологический материал музыканта, чтобы забеременеть. Однако внутри изделия оказался острый соус. По словам девушки, ей показалось, что в нее вливают лаву. Когда на крики в ванную вошел Дрейк, он подтвердил, что налил пакет острого соуса в презерватив.

Сам рэпер никак официально не подтвердил данную информацию, однако в его Instagram-аккаунте появился пост с надписью: «Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму остальные 23 часа 45 минут».

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