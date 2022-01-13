Эстонка, застрявшая в заточении в экзотической стране: все хуже, чем кажется

В «отеле», куда их поместили, в первые сутки не давали ни еды, ни воды, ни полотенец, а также не предоставляли интернета или телефона. «Сегодня у нас есть еда, вода и даже интернет», - радуется Лиза.

Пара также подружилась с соседом, который оказался в такой же ситуации. «Мы друг другу помогаем и поддерживаем, а охранники в шоке от нас», - говорит Лиза.

Кроме того она сообщает, что предыдущие жильцы находились в их комнате целых четыре месяца.

Лиза говорит, что это систематическая коррупция, где коронавирус используется как повод для заработка. «Авиакомпания несет ответственность за нас, потому что они не дали нам знать, что наша документация неверна. Это означает, что они должны платить за наше питание и проживание, хотя изначально они пытались получить эти деньги от нас. Поэтому в их интересах удерживать нас здесь как можно дольше».

По словам Лизы, здание может вместить около 150 человек и во время пандемии коронавируса было полностью заполнено. «Вероятно, иммиграционные власти выиграют от запрета на въезд», — считает она. По ее мнению, такие «отели» отдают часть полученных от авиакомпаний денег своим чиновникам.

Лиза также процитировала слова охранника: «Поверьте, это приносит намного больше денег, чем обычный туризм. Поэтому им все равно, увидят ли страну туристы или нет». Дружелюбный охранник посоветовал им потребовать пройти тест на коронавирус, а затем быстро покинуть страну.

Ребята могут покинуть страну только с помощью прямого рейса в Хьюстон, который бывает каждые три-четыре дня, если они сегодня не улетят, им снова придется ждать.

«Мы не могли ждать и забрасывали всех звонками, пока один человек не помог. Сотрудник United Airlines позвонил начальнику службы безопасности и убедил его, что у нас сегодня рейс и нам нужно пройти ПЦР-тест», — говорят молодые люди.