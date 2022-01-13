Носитель омикрон-штамма коронавируса может одним чихом заразить сразу 100 человек
Гражданам стоит избегать общения с носителями омикрон-штамма коронавируса, поскольку возможность пополнить ряды заболевших в кратчайшие сроки небывало высока.
Гражданам стоит избегать общения с носителями омикрон-штамма коронавируса, поскольку возможность пополнить ряды заболевших в кратчайшие сроки небывало высока.
По словам иммунолога Владимира Болибока, инфицированному данным видом COVID-19 достаточно один раз чихнуть, чтобы разом заразить до 100 человек, сообщает Rusplnt.
Специалист подчеркнул, что «до сих пор такой заразности не было ни разу» — до появления «омикрона» самым заразным заболеванием считалась корь. Особенность данной разновидности ковида заключается в эффективном распространении воздушно-капельным путем, то есть подхватить вирус.
«Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу», - заявил иммунолог в эфире телеканала «Москва 24».