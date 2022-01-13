Юри Ратас о победе Алики Миловой в музыкальном шоу: нам очень нужно чувство единства

«Алика — исключительно талантливая молодая певица, чья мощная победа в шоу суперзвезд еще раз доказала, как много талантливой молодежи живет в Эстонии. Певческая карьера Алики началась в Нарве, когда она впервые выступила в Нарвском замке в четыре года. Для нас большая честь иметь таких молодых певиц, как Алика, и я считаю, что ее победа, безусловно, принесла в Эстонию немного больше чувства единства, которое нам очень нужно», - написал Ратас.