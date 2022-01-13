Салат в лаваше и быстрая селёдка под шубой: закуски на Старый Новый год

Главное, вернувшись вечером сразу сварить яйца для салата и поставить в пароварке курицу, она готовится буквально 15 минут.

Рулет с печенью трески

Рулет с печенью трески ФОТО: Shutterstock

Рулет с печенью трески

1 армянский лаваш

1 баночка печени трески

2 яйца, сваренных вкрутую

1 плавленый сырок брусочком, который можно натереть на тёрке (должен быть такой, что не содержит растительных жиров, только молочные)

2 ст. л. майонеза

соль и черный перец

Шаг 1. Яйца, сваренные вкрутую, очистить и натереть на мелкой терке.

Шаг 2. Открыть банку трески, извлечь вилкой кусочки печени, давая стечь маслу.

Шаг 3. Вилкой размять печень трески вместе с натертым яйцом.

Шаг 4. Натереть в смесь плавленый сыр и все вместе взбить. Добавить масла из банки, чтобы добиться мягкой консистенции, она должна намазываться на лаваш, но не вытекать.

Шаг 5. Расстелить лаваш, смазать его майонезом. Сверху выложить начинку из печени.

Шаг 6. При желании посыпать мелко нарезанной зеленью.

Шаг 7. Свернуть лаваш в рулет, завернуть в пищевую пленку (можно разрезать пополам или на три части, чтобы было удобно хранить) и убрать в холодильник на пару часов.

Шаг 8. Перед подачей нарезать рулет на небольшие кусочки шириной в 1,5–2 см.

Быстрая селедка под шубой

1 крупная селедка

100 г сливочного масла

Для подачи: 4 отваренных яйца

2 шт. красного лука

1 ст.л. нарубленного укропа

2 отварных свеклы

2 ст.л. каперсов или маринованных огурцов

1 ст.л. нарубленного зеленого лука

Шаг 1. Селедку очистить от кожи и костей. Нарезать толстыми ломтиками и уложить на блюдо. Или сразу взять 300 г селедочного филе.

Шаг 2. Лук, укроп, свеклу, каперсы или огурцы, яйца мелко нарубить.

Шаг 3. Посыпать гарниром сельдь.

Шаг 4. Растопить сливочное масло и все полить им.

Шаг 5. Подавать с горячим отварным картофелем.

Фаршированные перцы с сыром и ветчиной

5 болгарских перцев

200 г ветчины

200 г сыра фета

100 г сливочного масла

½ пучка петрушки

несколько листьев салата

соль, красный молотый перец

Шаг 1. Сливочное масло достать за полчаса до приготовления и нарезать кубиками. Оставить при комнатной температуре.

Шаг 2. Перцы вымыть, извлечь из них семена и плодоножку, не разрезая перец.

Шаг 3. Масло размять, смешать с сыром фета. Все как следует размять вилкой.

Шаг 4. Ветчину нарубить кубиками, петрушку мелко нарезать.

Шаг 5. Добавить ветчину и зелень к сыру, перемешать, посолить, поперчить.

Шаг 6. Получившейся массой нафаршировать перцы.

Шаг 7. Оставить их в холодильнике, пока готовите другие блюда и накрываете на стол.

Шаг 8. Перед подачей нарезать перцы кружочками и выложить на листья салата.

Авокадо с креветками

2 авокадо

1 банка креветок коктейльных в рассоле

3 яйца, сваренных вкрутую

зелень

1 большой свежий огурец

майонез

йогурт натуральный

четвертинка лимона

соль, перец

куркума или шафран по желанию

Шаг 1. Отварить яйца, остудить, очистить.