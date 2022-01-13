Салат в лаваше и быстрая селёдка под шубой: закуски на Старый Новый год

Когда наступает Старый Новый год, мы уже порядком устали от стояния у плиты. К тому же новогодняя ночь начнется вечером четверга, а в пятницу нужно идти на работу, будни никто не отменял. Так что на праздник нужно приготовить что-то простое, не слишком трудоёмкое. Пара лёгких закусок плюс одна горячая — не займут много времени, но создадут праздник в доме
Главное, вернувшись вечером сразу сварить яйца для салата и поставить в пароварке курицу, она готовится буквально 15 минут.
Рулет с печенью трески
Рулет с печенью трески
1 армянский лаваш
1 баночка печени трески
2 яйца, сваренных вкрутую
1 плавленый сырок брусочком, который можно натереть на тёрке (должен быть такой, что не содержит растительных жиров, только молочные)
2 ст. л. майонеза
соль и черный перец
Шаг 1. Яйца, сваренные вкрутую, очистить и натереть на мелкой терке.