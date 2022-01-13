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Салат в лаваше и быстрая селёдка под шубой: закуски на Старый Новый год

Рулет с печенью трески ФОТО: Shutterstock

Когда наступает Старый Новый год, мы уже порядком устали от стояния у плиты. К тому же новогодняя ночь начнется вечером четверга, а в пятницу нужно идти на работу, будни никто не отменял. Так что на праздник нужно приготовить что-то простое, не слишком трудоёмкое. Пара лёгких закусок плюс одна горячая — не займут много времени, но создадут праздник в доме

Главное, вернувшись вечером сразу сварить яйца для салата и поставить в пароварке курицу, она готовится буквально 15 минут.

Рулет с печенью трески

Рулет с печенью трески ФОТО: Shutterstock

Рулет с печенью трески

1 армянский лаваш

1 баночка печени трески

2 яйца, сваренных вкрутую

1 плавленый сырок брусочком, который можно натереть на тёрке (должен быть такой, что не содержит растительных жиров, только молочные)

2 ст. л. майонеза

соль и черный перец

Шаг 1. Яйца, сваренные вкрутую, очистить и натереть на мелкой терке.

Шаг 2. Открыть банку трески, извлечь вилкой кусочки печени, давая стечь маслу.

Шаг 3. Вилкой размять печень трески вместе с натертым яйцом.

Шаг 4. Натереть в смесь плавленый сыр и все вместе взбить. Добавить масла из банки, чтобы добиться мягкой консистенции, она должна намазываться на лаваш, но не вытекать.

Шаг 5. Расстелить лаваш, смазать его майонезом. Сверху выложить начинку из печени.

Шаг 6. При желании посыпать мелко нарезанной зеленью.

Шаг 7. Свернуть лаваш в рулет, завернуть в пищевую пленку (можно разрезать пополам или на три части, чтобы было удобно хранить) и убрать в холодильник на пару часов.

Шаг 8. Перед подачей нарезать рулет на небольшие кусочки шириной в 1,5–2 см.

Быстрая селедка под шубой

Быстрая селедка под шубой

1 крупная селедка

100 г сливочного масла

Для подачи: 4 отваренных яйца

2 шт. красного лука

1 ст.л. нарубленного укропа

2 отварных свеклы

2 ст.л. каперсов или маринованных огурцов

1 ст.л. нарубленного зеленого лука

Шаг 1. Селедку очистить от кожи и костей. Нарезать толстыми ломтиками и уложить на блюдо. Или сразу взять 300 г селедочного филе.

Шаг 2. Лук, укроп, свеклу, каперсы или огурцы, яйца мелко нарубить.

Шаг 3. Посыпать гарниром сельдь.

Шаг 4. Растопить сливочное масло и все полить им.

Шаг 5. Подавать с горячим отварным картофелем.

Фаршированные перцы с сыром и ветчиной

Фаршированные перцы с сыром и ветчиной5 болгарских перцев

200 г ветчины

200 г сыра фета

100 г сливочного масла

½ пучка петрушки

несколько листьев салата

соль, красный молотый перец

Шаг 1. Сливочное масло достать за полчаса до приготовления и нарезать кубиками. Оставить при комнатной температуре.

Шаг 2. Перцы вымыть, извлечь из них семена и плодоножку, не разрезая перец.

Шаг 3. Масло размять, смешать с сыром фета. Все как следует размять вилкой.

Шаг 4. Ветчину нарубить кубиками, петрушку мелко нарезать.

Шаг 5. Добавить ветчину и зелень к сыру, перемешать, посолить, поперчить.

Шаг 6. Получившейся массой нафаршировать перцы.

Шаг 7. Оставить их в холодильнике, пока готовите другие блюда и накрываете на стол.

Шаг 8. Перед подачей нарезать перцы кружочками и выложить на листья салата.

Авокадо с креветками

Авокадо с креветками2 авокадо

1 банка креветок коктейльных в рассоле

3 яйца, сваренных вкрутую

зелень

1 большой свежий огурец

майонез

йогурт натуральный

четвертинка лимона

соль, перец

куркума или шафран по желанию

Шаг 1. Отварить яйца, остудить, очистить.

Шаг 2. Авокадо разрезать пополам, извлечь мякоть ложкой полностью или аккуратно счистить кожуру ножом. Должны остаться две половинки авокадо.

Шаг 3. Сбрызнуть, смазать авокадо лимонным соком, чтобы фрукт не темнел.

Шаг 4. Креветки извлечь из банки, слить рассол. Выложить в миску.

Шаг 5. Если кожа огурца грубая, то ее надо счистить. Огурец нарезать соломкой или небольшим кубиком, добавить к креветкам.

Шаг 6. Нарубить зелень.

Шаг 7. Смешать в миске креветки, зелень, огурцы, яйца, заправить майонезом и йогуртом, посолить и поперчить.

Шаг 8. Выложить начинку горкой на авокадо.

Шаг 9. Авокадо посыпать шафраном или куркумой. Если используете куркумы, то можно её замешать в начинку.

Жульен из курицы с грибами

Жульен из курицы с грибами300 г филе куриного бедра

1 луковица

1 банка консервированных резаных шампиньонов

2 ст.л. муки

100 мл жирных сливок

2 ст.л. сметаны

черный и красный перец

соль

петрушка

100 г твердого сыра

1 ч.л. топлёного сливочного масла

1ст. л. растительного масла

6 кокотниц (можно взять силиконовые формочки для кексов)

Шаг 1. Курицу заранее отварить, запечь или приготовить в пароварке. Можно воспользоваться мясом, оставшимся от салатов.

Шаг 2. С шампиньонов слить рассол, откинуть на сито, чтобы стекли.

Шаг 3. Лук мелко нарубить и обжарить в растительном масле.

Шаг 4. Куриное мясо нарезать небольшими кусочками.

Шаг 5. Смешать курицу и шампиньоны, добавить муку, сметану, сливки, соль и перец.

Шаг 6. Положить в массу лук, отцедив лишнее масло.

Шаг 7. Нарубить зелень, добавить к общей массе, перемешать все.

Шаг 8. Смазать формочки топленым маслом.

Шаг 9. Разложить массу по формочкам.

Шаг 10. Натереть сыр на мелкой тёрке и посыпать будущие жульены.

Шаг 11. Запечь все в духовке, нагретой до 180 градусов. Подавать горячими.

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