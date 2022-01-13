Перед смертью Михаил Зеленский судился с бывшей женой за детей и имущество

Жизнь 46-летнего Михаила Зеленского только с виду выглядела беззаботной, наполненной путешествиями и интересными проектами. Журналист часто делился кадрами из поездок по всему свету, перемежая их снимками рабочего процесса. Однако, за красивой картинкой скрывались те еще драмы – как оказалось, последние два года телеведущий буквально не вылезал из судов со второй женой – фигуристкой Еленой Грушиной.

Их роман зарождался красиво: в 2007 году Михаила поставили в пару к красавице-блондинке на съемках шоу «Танцы на льду», он влюбился, стал красиво ухаживать – дарил даме сердца подарки, возил сумку с коньками и одеждой до дома, водил в рестораны и театр. Сердце спортсменки растаяло – ради создания семьи с Зеленским она даже отказалась от продолжения карьеры в США.

Супруги жили душа в душу, но спустя несколько лет после расставания между ними, похоже, пробежала черная кошка. Все началось еще в 2019 году с алиментного спора, а потом плавно перетекло в раздел имущества и борьбу за воспитание общих дочерей Софии и Полины. Последнее заседание по детям, с которыми Зеленский, судя по всему, виделся не так часто, как ему хотелось бы, состоялось буквально за три недели до его смерти.

«Иск, в котором Михаил просил определить четкий порядок общения с девочками, был подан в конце 2020 года, – прокомментировали в пресс-службе Кунцевского районного суда. – За это время состоялось шесть слушаний по делу, в сентябре рассмотрение завершилось – требования истца были удовлетворены лишь частично».

Поэтому ведущий подал апелляционные жалобы – именно их и рассматривали 20 декабря 2021 года в Московском городском суде. Однако, в этой инстанции оставили решение предыдущей без изменений. Как-то отреагировать на такой исход процесса журналист уже не успел.

Что касается дележки совместно нажитого – то тут, судя по документам, так и не была поставлена финальная точка. Дело в том, что Зеленский претендовал на половину квартиры в Москве, купленной в период брака с Грушиной – в декабре 2013 года. Обратиться в суд он решил после того, как бывшая жена в 2018 году стала чинить ему препятствия в пользовании жильем. Видимо, это было связано с тем, что женщина завела новые отношения – и Михаил стал нежеланным гостем в доме.

Так или иначе, Елена предъявила экс-супругу встречный иск, попросив вернуть часть средств, которые она брала в кредит, чтобы сделать ремонт в квартире и приобрести бытовую технику. Речь шла о сумме в 1,2 миллиона рублей (14 065 евро). Однако, суд отклонил оба иска, так как те были поданы слишком поздно, с пропуском срока давности – закон дает экс-супругам лишь три года после развода на урегулирование подобных вопросов. Но Зеленский и Грушина не сдавались и дошли в своих имущественных и финансовых спорах аж до кассационной инстанции. Последнее ходатайство было подано в октябре – его так и не рассмотрели.