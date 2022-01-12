Стендап-комик о Маслякове: «Старик, который выжил из ума»
Стендап-комик Идрак Мирзализаде в интервью для YouTube-канала «Говорящие Головы» резко высказался о телеведущем Александре Маслякове и КВН.
Стендап-комик Идрак Мирзализаде в интервью для YouTube-канала «Говорящие Головы» резко высказался о телеведущем Александре Маслякове и КВН.
"Это шарашкина контора. КВН - это признак говна во всей красе. На примере КВН можно рассматривать, как устроено вообще государство. Какой диктат сверху есть, так и будет. Это просто пережиток прошлого", - сказал комик.
Мирзализаде отметил, что сам когда-то был в "этой системе" и знает всю кухню изнутри.
Комик высказал свое мнение и о ведущем передачи Александре Маслякове.
"Отсутствие свободы в КВН убило КВН полностью", - добавил он.
В конце ноября прошлого года было объявлено о приостановке съемок нового проекта канала ТНТ "Игра". Сначала говорили, что съемки приостановлены из-за пандемии коронавируса. Позднее выяснилось, что причиной стало недовольство Александра Маслякова, который раскритиковал шоу "Игра", назвав его калькой КВН. Мирзализаде сравнил эти два проекта.
Он также подчеркнул, что в программе принимали участие его друзья.
Напомним, 29-летний Идрак Мирзализаде был арестован 9 августа на десять суток из-за того, что в его монологе якобы имеются признаки разжигания межнациональной вражды. Этот монолог прозвучал в шоу "Разгоны". В нем Мирзализаде порассуждал на тему того, как тяжело человеку с южными корнями снять квартиру в столице, когда все хотят видеть в арендаторах только лиц славянской национальности. Позже МВД России приняло решение о пожизненной "нежелательности пребывания" в стране гражданина Беларуси Идрака Мирзализаде.
Видео: Интервью комика Идрака Мирзализаде на YouTube-канале "Говорящие Головы"