Стендап-комик о Маслякове: «Старик, который выжил из ума»

"Это шарашкина контора. КВН - это признак говна во всей красе. На примере КВН можно рассматривать, как устроено вообще государство. Какой диктат сверху есть, так и будет. Это просто пережиток прошлого", - сказал комик.

Мирзализаде отметил, что сам когда-то был в "этой системе" и знает всю кухню изнутри.

Комик высказал свое мнение и о ведущем передачи Александре Маслякове.

"Старик, который выжил из ума, который ничего не смыслит в продюсировании, в создании контента, в юморе", - сказал он.

"Отсутствие свободы в КВН убило КВН полностью", - добавил он.

В конце ноября прошлого года было объявлено о приостановке съемок нового проекта канала ТНТ "Игра". Сначала говорили, что съемки приостановлены из-за пандемии коронавируса. Позднее выяснилось, что причиной стало недовольство Александра Маслякова, который раскритиковал шоу "Игра", назвав его калькой КВН. Мирзализаде сравнил эти два проекта.

"Игра", конечно, намного лучше КВН. Но это в любом случае разные сорта одного говна. Просто тут интереснее, тут известные люди", - сказал Идрак.

Он также подчеркнул, что в программе принимали участие его друзья.

Напомним, 29-летний Идрак Мирзализаде был арестован 9 августа на десять суток из-за того, что в его монологе якобы имеются признаки разжигания межнациональной вражды. Этот монолог прозвучал в шоу "Разгоны". В нем Мирзализаде порассуждал на тему того, как тяжело человеку с южными корнями снять квартиру в столице, когда все хотят видеть в арендаторах только лиц славянской национальности. Позже МВД России приняло решение о пожизненной "нежелательности пребывания" в стране гражданина Беларуси Идрака Мирзализаде.