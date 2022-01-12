Недоверие растет: эстонский режиссер получил приличный счет за электричество, хотя на даче не было ни души

Если в предыдущие месяцы счет за электричество на даче матери Манфреда Вайнокиви составлял около четырех евро, то за декабрь пришел счет на 100 евро. Интересно то, что в рождественский месяц на даче никто не появлялся. «В декабре ни одной души не было на даче и никто не потреблял электроэнергию», – утверждает Вайнокиви.