Недоверие растет: эстонский режиссер получил приличный счет за электричество, хотя на даче не было ни души

Если в предыдущие месяцы счет за электричество на даче матери Манфреда Вайнокиви составлял около четырех евро, то за декабрь пришел счет на 100 евро. Интересно то, что в рождественский месяц на даче никто не появлялся. «В декабре ни одной души не было на даче и никто не потреблял электроэнергию», – утверждает Вайнокиви.
Я могу доказать это с помощью отчетов охранной фирмы G4S, в которых отображено, когда входили на дачу и покидали ее», – говорит режиссер об охранном устройстве, которое, как утверждается, является единственным в доме, потребляющим электроэнергию прибором. «Датчик потребляет минимально. Все остальное выключено. Холодильника нет. Теплые полы есть, но они отключены», – поясняет он.