Игра на выживание в коммуналке без удобств! «Лучший товарищ» — новое эстонское реалити

Их закроют в доме советской постройки на два месяца, где парням и девушкам придется столкнуться с особенностями быта времени молодости их бабушек и дедушек. Это было время без чрезмерных удобств и можно было надеяться только на себя.

В доме будет сухой туалет, белье можно будет стирать вручную или в стиральной машине «Рига», телевизора не будет, а вся кухонная техника значительно старше самих участников. Готовых перекусов не будет, и все придется готовить самому из простых продуктов. Главное условие участия - с самого первого дня отказ от всех средств связи.



Задача шоу вывести молодых людей из зоны комфорта, поместив в среду, которая поощряет сотрудничество, заставляет участников думать и решать проблемы самостоятельно и без помощи Google.



А каково вам было в те времена? Пишите комментарии!