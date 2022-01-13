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Игра на выживание в коммуналке без удобств! «Лучший товарищ» — новое эстонское реалити

Премьера нового эстонского реалити-шоу «Самый лучший товарищ» («Kõige parem kaaslane») состоится в следующую среду, 19 января, на канале TV3. ФОТО: TV3

Уже в следующую среду на канале TV3 начнется новый социальный эксперимент под названием «Лучший товарищ». Реалити-шоу расскажет о том, что произойдет, если современных молодых людей запереть в доме на два месяца, где время остановилось 35 лет назад.

Шоу «Лучший товарищ» собрало девять молодых людей, которые хотят улучшить свои навыки общения и научиться строить отношений.

Их закроют в доме советской постройки на два месяца, где парням и девушкам придется столкнуться с особенностями быта времени молодости их бабушек и дедушек. Это было время без чрезмерных удобств и можно было надеяться только на себя.

В доме будет сухой туалет, белье можно будет стирать вручную или в стиральной машине «Рига», телевизора не будет, а вся кухонная техника значительно старше самих участников. Готовых перекусов не будет, и все придется готовить самому из простых продуктов. Главное условие участия - с самого первого дня отказ от всех средств связи.

Задача шоу вывести молодых людей из зоны комфорта, поместив в среду, которая поощряет сотрудничество, заставляет участников думать и решать проблемы самостоятельно и без помощи Google.

А каково вам было в те времена? Пишите комментарии!

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