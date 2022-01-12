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Норвежский фотограф обвинил авторов плаката к фильму «Ёлки 8» в плагиате

Фотограф из Норвегии Стиг Ховард Дирдал обвинил создателей плаката к российскому фильму «Ёлки 8» в плагиате его открытки 2015 года. Он написал об этом в Facebook после премьеры фильма в стране, пишет «Медуза».  

К своему посту фотограф прикрепил коллаж из плаката и оригинального фото. На оригинальном фото изображены шесть человек в зеленой одежде, которые выстроились в форме елки. В руках у них свечи, а на плечах - розовая гирлянда. Точно такую же композицию повторяет и плакат фильма.

Фотограф не верит, что авторы плаката могли придумать эту идею сами. Его фотография известна по всему миру и была размещена во многих популярных фотоблогах и на форумах, рассказал Дирдал в интервью изданию Dagbladet.

По его словам, он одновременно оскорблен и польщен этой ситуацией. С одной стороны, это нарушение его авторских прав, с другой - это подтверждает ценность его работы. Дирдал отметил, что не уверен, что ему удастся отстоять свои авторские права против иностранной компании.

Один из режиссеров «Ёлок» Антон Богданов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что съемочная группа не знала о дизайне плаката. Он пояснил, что сначала актеров по очереди сфотографировали, а потом собрали общую композицию с их портретами. По словам Богданова, дизайном плаката занималась сторонняя компания.

«Ёлки» - многолетняя новогодняя франшиза кинокомпании Bazelevs Тимура Бекмамбетова. В «Елках 8» принимали участие Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Премьера фильма в мировом прокате состоялась 17 декабря.

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