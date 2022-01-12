Норвежский фотограф обвинил авторов плаката к фильму «Ёлки 8» в плагиате

К своему посту фотограф прикрепил коллаж из плаката и оригинального фото. На оригинальном фото изображены шесть человек в зеленой одежде, которые выстроились в форме елки. В руках у них свечи, а на плечах - розовая гирлянда. Точно такую же композицию повторяет и плакат фильма.

Фотограф не верит, что авторы плаката могли придумать эту идею сами. Его фотография известна по всему миру и была размещена во многих популярных фотоблогах и на форумах, рассказал Дирдал в интервью изданию Dagbladet.

По его словам, он одновременно оскорблен и польщен этой ситуацией. С одной стороны, это нарушение его авторских прав, с другой - это подтверждает ценность его работы. Дирдал отметил, что не уверен, что ему удастся отстоять свои авторские права против иностранной компании.

Один из режиссеров «Ёлок» Антон Богданов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что съемочная группа не знала о дизайне плаката. Он пояснил, что сначала актеров по очереди сфотографировали, а потом собрали общую композицию с их портретами. По словам Богданова, дизайном плаката занималась сторонняя компания.