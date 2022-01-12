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10 русских привычек, которые возмущают иностранцев

Привычки русских нежиться в ванне или долго принимать душ поражают европейцев. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Многие действия мы привыкли делать на автомате: проснуться, сходить в душ, позавтракать, одеться, поехать на работу и далее по списку. Представьте себе, что в каждом из перечисленных пунктов человек не из России нашел бы свою оплошность. Кто-то скажет, что дело в менталитете, но ведь в этих претензиях есть доля здравого смысла. Неужели образ жизни русских и иностранцев действительно настолько отличается?

Wday.ru разбирается с тем, какие привычки русских могут удивить или даже вывести из себя людей из-за рубежа.

Желание все проветривать

В своем Twitter финская журналистка Анна-Лена Лаурен искренне недоумевала, откуда у русских такая странная потребность в постоянном проветривании помещений. Когда она работала в московском офисе, то постоянно сталкивалась с тем, что ее коллеги даже в холодную погоду умудрялись открывать окно. Для девушки это показалось немыслимым.

Московский офис. На термометре минус, а коллеги открывают окна, чтобы все сидели и тряслись (пока отопление включено, и вся энергия тратится впустую). Откуда эта русская одержимость? Где бы они ни были и при любой погоде, они всегда должны что-то проветрить, — написала Анна-Лена.

Возмущение также связано с тем, что впустую расходуется электроэнергия, а европейцы относятся к ней очень бережно.

Привычка лить воду

Если уж зашла речь об экономии иностранцев… Вспомните, с каким удовольствием вы готовы провести час в ванной или лишние 10 минут в душе. Для европейцев это немыслимо. У них очень щепетильное отношение к воде, поэтому наши привычки кажутся им расточительством. Например, в Германии экономить воду — это целая наука! Во многих семьях принято заполнять посудомоечную и стиральную машинку только на ночь. Связано это с более дешевыми тарифами в ночное время суток. Экономия воды просматривается буквально во всем. Например, во время чистки зубов они выключают воду. Немцы даже на время намыливаний в душе предпочитают лишний раз перекрыть кран! И вообще в Европе постоянные банные процедуры считаются неэкономичными.

Вера в приметы

Не свисти дома — денег не будет, рассыпала соль — к ссоре, не выносить мусор после 6 и ждать неудачи, если черная кошка перебежала дорогу. Каждому русскому хорошо известны эти приметы, а вот европейцев они ставят в ступор. Более того, во многих иностранных материалах о необычных особенностях русских вы всегда найдете пункт про суеверия.

В США, например, свист является выражением удовольствия. Я понятия не имею, почему это так не работает в России. Кроме того, если мой багаж собран, моя квартира убрана, а мои проездные документы в руках, какова цель посидеть непосредственно перед выходом? Мне сказали, что это как безмолвная молитва на удачу, — рассказал Russia Beyond Алекс Коллинз из США.

Одеваться так, чтобы произвести впечатление

Девушки из Европы привыкли носить то, что им нравится. Речь здесь идет даже не о чувстве стиля: если иностранка наденет две абсолютно несочетаемые вещи, то ей никто и слова не скажет! Более того, она даже не поймает на себе осуждающий взгляд. В России и у русскихсе обстоит немного иначе: в любых погодных условиях наши девушки стараются выглядеть на все сто. Конечно, может, именно поэтому русские женщины самые красивые в мире? Однако подругам из других стран это понять тяжело: им кажется, что русская наденет свое лучшее платье даже на прогулку с собакой.

Любовь к меху

В русских людях в такие моменты, скорее всего, говорят их дальние сибирские корни: теплые шубы, шапки-ушанки и меховые сапоги. Возможно, в этом можно обвинить суровые зимы. Но европейцы искренне не признают русскую привычку носить шубы из натурального меха. И если в России зимой в шубе можно встретить почти каждую вторую, то, например, в Германии за это могут облить краской защитники животных. Если у русских меха демонстрируют статус и считаются элементом роскоши, то для немцев носить натуральный мех неприлично. Настолько сильно европейцы обеспокоены защитой братьев наших меньших.

Гендерные стереотипы

Эту привычку можно назвать спорной, но она все равно присутствует у многих. Женщина — слабый пол. Такая мысль показалась бы чуждой иностранцам, особенно европейцам и жителям США. Там женщины и мужчины существуют абсолютно на равных, причем это просматривается в мелочах. Если в России все еще ведутся разговоры о том, кто должен платить за ужин или покупать коктейль в баре, то в Америке, например, это даже не обсуждается. Там считается нормальной практикой девушке купить коктейль своему парню, и этим никто из обоих не оскорбится.

Культура застолья

Русское застолье — как много в этих словах! Тосты, анекдоты, долгие поздравления и истории из жизни. Европейцам такие привычки кажутся странными. Не удивительно, ведь в большинстве своем их традиция ограничивается фразой Cheers! и звоном бокалов. У русского человека это целая культура, поэтому иностранцы с трудом (но и с огромным интересом!) понимают, как это работает у нас

Масленица и вся культура пития сначала показались нам странными, но когда мы больше узнали об этом, то поняли, что это показывает, насколько на самом деле русские культурны. Хотя поначалу их привычки могут показаться странными, со временем вы начинаете восхищаться тем, насколько русские ценят свои древнейшие традиции и стараются сохранить свою культуру, — поделился Костас Вафидис из Греции.

Всегда все доедать

Есть или не есть — вот в чем вопрос! Одни говорят, что по этикету считается дурным тоном доедать все до последней крошки, другие, что как раз-таки не доедать до конца — значит, оскорбить хозяина. В любом случае русской душе свойственно опустошать тарелки, и это неплохо. Но такое не понимают иностранцы.

С точки зрения русского человека, когда вы подаете тарелку с едой, важно, чтобы гость доел все, иначе это будет рассматриваться как неуважение. С арабской стороны — сколько вы можете съесть, столько и съедаете. Мы не возражаем, если вы вдруг решите оставить пару ложек на тарелке, — рассказала Адель Аль Хозааэ из Бахрейна.

Любовь к советским мультфильмам

Каждую неделю в прокат выходит по несколько десятков новых фильмов, в том числе и мультиков. А мы все продолжаем искренне ностальгировать по Чебурашке, котенку Гаву, 38 попугаям и прочим легендарным советским мультфильмам. Европейцам и иностранцам тяжело понять, откуда в нас такая любовь к этому периоду кинематографа. Но ведь как объяснить, что в советских мультфильмах часто мораль была вовсе не для малышей? А лишний раз пересмотреть поучительную историю из детства не против почти каждый!

Отмечать Новый год дважды

Любовь к традициям у русских не отнять, даже если они пришли к нам еще в далеком 1918 году. Как объяснить европейцу, что для нас нормально отметить обычный Новый год 31 декабря, а спустя почти две недели отпраздновать его еще разок? Более того, им даже тяжело вникнуть в само сочетание «старый Новый год».

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