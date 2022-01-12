10 русских привычек, которые возмущают иностранцев

Любовь к меху

В русских людях в такие моменты, скорее всего, говорят их дальние сибирские корни: теплые шубы, шапки-ушанки и меховые сапоги. Возможно, в этом можно обвинить суровые зимы. Но европейцы искренне не признают русскую привычку носить шубы из натурального меха. И если в России зимой в шубе можно встретить почти каждую вторую, то, например, в Германии за это могут облить краской защитники животных. Если у русских меха демонстрируют статус и считаются элементом роскоши, то для немцев носить натуральный мех неприлично. Настолько сильно европейцы обеспокоены защитой братьев наших меньших.

Гендерные стереотипы

Эту привычку можно назвать спорной, но она все равно присутствует у многих. Женщина — слабый пол. Такая мысль показалась бы чуждой иностранцам, особенно европейцам и жителям США. Там женщины и мужчины существуют абсолютно на равных, причем это просматривается в мелочах. Если в России все еще ведутся разговоры о том, кто должен платить за ужин или покупать коктейль в баре, то в Америке, например, это даже не обсуждается. Там считается нормальной практикой девушке купить коктейль своему парню, и этим никто из обоих не оскорбится.

Культура застолья

Русское застолье — как много в этих словах! Тосты, анекдоты, долгие поздравления и истории из жизни. Европейцам такие привычки кажутся странными. Не удивительно, ведь в большинстве своем их традиция ограничивается фразой Cheers! и звоном бокалов. У русского человека это целая культура, поэтому иностранцы с трудом (но и с огромным интересом!) понимают, как это работает у нас

Масленица и вся культура пития сначала показались нам странными, но когда мы больше узнали об этом, то поняли, что это показывает, насколько на самом деле русские культурны. Хотя поначалу их привычки могут показаться странными, со временем вы начинаете восхищаться тем, насколько русские ценят свои древнейшие традиции и стараются сохранить свою культуру, — поделился Костас Вафидис из Греции.

Всегда все доедать

Есть или не есть — вот в чем вопрос! Одни говорят, что по этикету считается дурным тоном доедать все до последней крошки, другие, что как раз-таки не доедать до конца — значит, оскорбить хозяина. В любом случае русской душе свойственно опустошать тарелки, и это неплохо. Но такое не понимают иностранцы.

С точки зрения русского человека, когда вы подаете тарелку с едой, важно, чтобы гость доел все, иначе это будет рассматриваться как неуважение. С арабской стороны — сколько вы можете съесть, столько и съедаете. Мы не возражаем, если вы вдруг решите оставить пару ложек на тарелке, — рассказала Адель Аль Хозааэ из Бахрейна.

Любовь к советским мультфильмам

Каждую неделю в прокат выходит по несколько десятков новых фильмов, в том числе и мультиков. А мы все продолжаем искренне ностальгировать по Чебурашке, котенку Гаву, 38 попугаям и прочим легендарным советским мультфильмам. Европейцам и иностранцам тяжело понять, откуда в нас такая любовь к этому периоду кинематографа. Но ведь как объяснить, что в советских мультфильмах часто мораль была вовсе не для малышей? А лишний раз пересмотреть поучительную историю из детства не против почти каждый!

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