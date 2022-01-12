Наследство Александра Градского: родственники готовятся к войне за миллионы и недвижимость

Делить наследникам действительно есть что. В центре Москвы в доме на Тверской и в Козицком переулке, где находился знаменитый «Елисеевский» магазин, он в свое время выкупил целый этаж. Суммарная стоимость недвижимости доходит до четырехсот миллионов рублей (более 4,7 миллиона евро).

У музыканта была также комфортабельная квартира в московской высотке элитного жилого комплекса на Мосфильмовской. Стоимость жилья здесь оценивается не менее чем в 80 миллионов рублей (более 900 тысяч евро).

Также у певца остался загородный дом площадью 1172,6 квадратных метров. Он находится на земельном участке в 30 соток в элитном подмосковном коттеджном поселке Новоглаголево в 35 километрах от Москвы. Риелторы считают, что он стоит не менее 125 миллионов рублей (почти 1,5 миллиона евро).

Также в собственности у Градского осталось девять земельных участков. Младшим сыновьям еще при жизни он купил по квартире в столице.

Не пустыми остались и банковские счета. Там минимум 300 миллионов рублей (более 3,5 миллионов евро). В частном автопарке дорогие машины — Lincoln Town Car, Toyota 4Runner, Chevrolet Lumina, Mercedes-Benz и Lexus RX 450.