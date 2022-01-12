Ловись, рыбка! Лучшие места для зимней рыбалки в Эстонии

Основные виды рыб, которые можно ловить в реках и озерах Эстонии, – это речная форель, щука, окунь, лещ, налим, плотва, карп и судак. В маленьких лесных озерах хорошо удить линей.

Для ловли рыбы на одну удочку не требуется специального разрешения, необходимо учитывать ограничения в разные времена года. Если вы используете другие приспособления, то следует приобрести разрешение. Это сделать просто и удобно на сайте pilet.ee.

Чудское озеро - мечта рыбака

Чудское озеро, четвертое по величине на западном побережье Европы, окружено живописными проселочными дорогами и является вожделенным местом для тех, кто любит зимнюю и летнюю рыбалку. На берегу озера расположено множество рыбацких деревень, которые организуют рыболовное сафари, предоставляют лодки и снаряжение в аренду круглый год.

Зимняя рыбалка

Когда лед на озере станет достаточно толстым, то можно будет наслаждаться настоящим зимним экстримом и отправиться с друзьями или коллегами в действительно запоминающийся рыболовный поход. ФОТО: Sille Annuk

Например, начните свой день с поездки на озеро на санях из центра отдыха Вайкла. Местные рыбаки расскажут о премудростях зимней ловли и расскажут, что такое попытать счастье в ловле рыбы на кобылку. Из пойманной рыбы вам приготовят уху на огне.

Туристический хутор Вайно на Чудском озере также предлагает рыболовам-любителям широкий выбор услуг: рыбацкие лодки с подвесными моторами, ATV-амфибии, возможность первичной обработки рыбы (чистка, копчение) и ночлег с русской банькой.

Чтобы насладиться зимней красотой Причудья по полной, стоит попробовать прокатиться на «каракатице» по причудскому льду. Во время поездки местные жители рассказываем о различных средствах и методах рыбной ловли, о том, как ловить рыбу из проруби и так далее, пишет портал Visitestonia.ee.

Marko Mesi sõidab karakatiga Peipsi järve jääl pea iga päev. ФОТО: Madis Perli

Внимание!

Выход на лед водоемов разрешается только при подходящей погоде после официального объявления Департамента полиции и погранохраны о том, что толщина льда является достаточно безопасной.

Рыбалка около Пярну и Таллинна

В Пярну также развита рыболовная культура и существует несколько рыбацких деревень, которые предлагают любителям зимней рыбалки все возможные услуги. Например, Рыбацкая деревня на реке Сауга приглашает приобщиться к рыбной ловле как взрослых, так и детей. Вас познакомят с основами зимней рыбалки, научат сверлить лунки во льду и готовить уху в котелке или на открытом огне. Главное, чтобы одежда была теплая. Об остальном позаботятся местные инструкторы!

Туры для поклонников зимней рыбалки организуют также и от туристического центра в Таллинне. Для подлёдной рыбалки можно отправиться на озеро Вийтна, ландшафт которого является одним из самых красивых в Северной Эстонии. Даже если у вас не получится поймать ни одной рыбки, время пройдет весело, а подкрепиться и согреться в бане можно в трактире Вийтна или на хуторе Куузику.

Кихнуские рыбаки предлагают 2-дневное сафари. В первый день участники отправяются забрасывать сети в море, а на следующий день – вытаскивать их из воды. Зимой рыбалка проходит на санях на льду.

Фестивали рыбаков в Эстонии

Конечно, если вы сами еще не раскрыли в себе талант рыбака, но любите морскую культуру и не против отведать копченой рыбы, то вы всегда можете заглянуть в небольшие рыбацкие деревушки и поинтересоваться, что сегодня попалось в сети.

В Эстонии существуют регулярные мероприятия, посвященные культуре рыбной ловли. Например, известная февральская рыбалка в Kalaküla (Калакюла) на Чудском озере. Она является продолжением старинной традиции рыбаков собираться зимой на озере на целые недели, ловить рыбу и тут же сообща готовить ее. Цель работы Kalaküla – восстановление, поддержание и презентация рыболовных традиций Чудского озера. В километре от Kallaste (Калласте) на снегу устанавливают палатки для ночлега и полевую кухню, учатся традиционным способам ловли и приготовления рыбных блюд.

Февральская рыбалка в Kalaküla (Калакюла) на Чудском озере. ФОТО: Kristjan Teedema / Tartu Postimees