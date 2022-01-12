Панамскую лягушку назвали в честь Греты Тунберг
Он был обнаружен на горе Чуканти в Панаме. По словам биологов, выживание этого вида напрямую зависит от сохранения тропических лесов, сообщает Plus-one.ru.
Он был обнаружен на горе Чуканти в Панаме. По словам биологов, выживание этого вида напрямую зависит от сохранения тропических лесов, сообщает Plus-one.ru.
Международная группа ученых обнаружила в панамском национальном парке Дарьен на горе Чуканти новый вид дождевой лягушки. Он был официально описан в научном журнале Pensoft ZooKeys и назван в честь юной шведской экоактивистки Греты Тунберг.
По словам биологов, для выживания этого и других исчезающих видов жизненно необходимо сохранение тропических лесов, за которые так борется Грета Тунберг. Среда обитания редкой лягушки стремительно уменьшается, так как там идет активная вырубка леса под пастбища для скота. За 10 лет регион горы Чуканти потерял более 30% своего лесного покрова.
У нового вида Pristimantis gretathunbergae крупная голова и большие черные глаза. Его ближайшие родственники проживают на северо-западе Колумбии.
Ранее СМИ сообщали, что в честь экоактивистки назвали жука. Он размером менее миллиметра, у него нет глаз, но есть усики, немного похожие на косички. А год назад ученые открыли новый вид улиток из семейства циклофорид. Как и Грета Тунберг, этот моллюск очень чувствителен к вырубке лесов, поэтому ему дали ее имя.