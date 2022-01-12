Панамскую лягушку назвали в честь Греты Тунберг

Международная группа ученых обнаружила в панамском национальном парке Дарьен на горе Чуканти новый вид дождевой лягушки. Он был официально описан в научном журнале Pensoft ZooKeys и назван в честь юной шведской экоактивистки Греты Тунберг.

По словам биологов, для выживания этого и других исчезающих видов жизненно необходимо сохранение тропических лесов, за которые так борется Грета Тунберг. Среда обитания редкой лягушки стремительно уменьшается, так как там идет активная вырубка леса под пастбища для скота. За 10 лет регион горы Чуканти потерял более 30% своего лесного покрова.

У нового вида Pristimantis gretathunbergae крупная голова и большие черные глаза. Его ближайшие родственники проживают на северо-западе Колумбии.