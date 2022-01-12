Леониду Куравлеву провели операцию. Актер будет питаться через трубку в желудке

«85-летнему Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента. Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Вячеславовичу гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича», — поделился подробностями источник.

«Он поступил к нам в апатии, депрессии. При этом Леонид Вячеславович был и физически в плохом состоянии, которое шло от невозможности жить без жены. Он лежал, не ходил совсем. Конечно, изменился с возрастом, похудел, но был узнаваем. Закрываться, как мне рассказали, стал давно и постепенно — сначала сужал круг, а потом вообще перестал общаться с людьми. Дети поняли, что сами не справляются, хотели ему помочь, вернуть в реальность, чтобы он хоть с кем-то контактировал. Ведь раньше Куравлев, по большому счету, был душой компании», — рассказали «СтарХиту» в пресс-службе медицинского центра.