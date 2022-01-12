Заслуженная крыса-сапер из Камбоджи умерла в возрасте 8 лет

По данным APOPO (Разработчики продуктов для обезвреживания противопехотных наземных мин), неправительственной организации по разминированию, Магава прошел годовое обучение и за время службы сапером обнаружил 71 мину и 38 неразорвавшихся боеприпасов. Опытный грызун помог расчистить более 225 тыс. кв. м земли.

«Мы делимся печальной новостью о том, что Магава мирно скончался в эти выходные. Магава был в добром здравии, но затем... больше спал и проявлял все меньше интереса к еде. Магава отпраздновал свой день рождения в ноябре, достигнув преклонного возраста в восемь лет», — сообщили в организации.