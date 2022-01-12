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Заслуженная крыса-сапер из Камбоджи умерла в возрасте 8 лет

FILE PHOTO: Magawa, the recently retired mine detection rat, sits on the shoulder of its former handler So Malen at the APOPO Visitor Center in Siem Reap, Cambodia, June 10, 2021. REUTERS/Cindy Liu/File Photo ФОТО: CINDY LIU

Самец гамбийской сумчатой крысы по кличке Магава, награжденный золотой медалью за героизм, умер в возрасте восьми лет. Об этом сообщает организация APOPO, обучавшая грызуна, передает Gazeta.ru.

По данным APOPO (Разработчики продуктов для обезвреживания противопехотных наземных мин), неправительственной организации по разминированию, Магава прошел годовое обучение и за время службы сапером обнаружил 71 мину и 38 неразорвавшихся боеприпасов. Опытный грызун помог расчистить более 225 тыс. кв. м земли.

Магава ФОТО: CINDY LIU

«Мы делимся печальной новостью о том, что Магава мирно скончался в эти выходные. Магава был в добром здравии, но затем... больше спал и проявлял все меньше интереса к еде. Магава отпраздновал свой день рождения в ноябре, достигнув преклонного возраста в восемь лет», — сообщили в организации.

Летом прошлого года Магава, которого минеры называют «ветераном», ушел на пенсию.

Ранее Магава удостоился высшей награды Великобритании для животных. PDSA Gold Medal считается аналогом Креста Георга, высшей гражданской награды Великобритании.

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