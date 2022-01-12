Актер сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве

По информации источника, Герилович несколько дней не выходил на связь. Тогда к нему домой приехал его друг, который открыл дверь в квартиру своим ключом и обнаружил 48-летнего артиста мертвым на кухонном полу. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Отмечается, что под трупом актера криминалисты обнаружили пакет с лекарствами. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, пишет Lenta.ru.