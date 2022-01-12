Здесь не убирали 5 лет: как выглядит самый грязный дом в Европе

Уборку в доме многие люди считают довольно утомительным занятием. Некоторые порой закрывают глаза на незначительный бардак в своем уютном гнездышке, но, как известно, хлам имеет свойство накапливаться. Так произошло и в одном из домов, расположенных в Европе.

Блогер по имени Аурика, которая считает себя гуру в уборке, отправилась туда, чтобы навести порядок. При этом женщина согласилась на такое совершенно бесплатно. Единственное условие — горе-хозяйка этого дома позволила ей снять на видео, как выглядело ее жилье до того, как Аурика решила провести в нем генеральную чистку.

Так выглядит самый грязный дом в Европе ФОТО: Инстаграм

Тиктокер не стала снимать весь дом, а показала фолловерам только ванную комнату и туалет. Но этого зрелища итак хватило. В кадре можно увидеть ужасающие пейзажи — забросанный хламом и мусором пол, засаленную раковину и унитаз. Такое трудно описать словами, ведь горы отходов попросту мешали женщине пройти внутрь.

Вся сантехника, как и плитка, утратили свой цвет за счет слоя грязи и мусора, который Аурике пришлось счищать скребком, прежде чем нанести моющие средства.

«Здесь не убирались пять лет. Хозяйка страдала депрессией. У нее даже не было сил сходить в душ, поэтому ей пришлось сбрить волосы, которые испортились от того, что она отказывалась их мыть», — рассказала Аурика подписчикам.

Так выглядит самый грязный дом в Европе ФОТО: Инстаграм

Видеоролик с уборкой блогера набрал более 8 миллионов просмотров. Люди восхищались готовностью Аурики вычистить весь этот хлам безвозмездно, а также ужасались тем, как хозяйка жилья довела его до такого состояния.