Забеременевшая с помощью ЭКО дочь Михаила Турецкого сделала аборт, узнав о диагнозе ребенка

Ребенку диагностировали синдром Дауна. Наталья не стала брать на себя ответственность по уходу за больным ребенком, поэтому прервала беременность. «Биопсия все подтвердила. Инвазивный (прокол живота, чтобы совершить забор и исследование биоматериала плода) метод не врет. Конечно, я и в страшном сне не могла подумать, что такое может коснуться нашей семьи. Ведь вероятность была ничтожна. И я в диком шоке от этой информации, так резко на меня свалившейся в новом 2022 году, который я встречала такая окрыленная и счастливая…» — написала дочь Михаила Турецкого в личном блоге.

Наталья Турецкая ФОТО: Инстаграм

По словам женщины, ее решение является хорошо обдуманным, поэтому она надеется на понимание. «Для меня ситуация однозначна. Я трезво оцениваю силы, возможности и последствия. Никогда не принимаю эмоциональных решений, все 200 раз перепроверю и никогда не буду рубить сплеча. Это счастье, что существуют точные обследования, и ты еще можешь влиять на исход событий. Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство, а спасение», — добавила Наталья.

Турецкая с мужем уже воспитывают двоих детей ФОТО: Инстаграм

Звездная наследница поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и подчеркнула, что делится своей историей не для хайпа. «Именно эта беременность вернула в меня веру «я могу» и показала, что невозможное возможно, мечты могут сбываться. Гигантское, титаническое спасибо всем тем, кто разделяет со мной ситуацию… Еще раз хочу обратить внимание, что я никому не навязываю свою позицию, я ни в коем случае никого не призываю поступать аналогично. Я просто констатирую факты и сообщаю свои новости. Просто так сложились обстоятельства. Что мне делать? Промолчать? Соврать, только бы вы не думали, что я хочу попиариться? Тут по принципу — сказал «а» говори и «б». Начала рассказывать про весь путь — будь добра рассказывай и про финал», — заключила дочь артиста.