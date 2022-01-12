Забеременевшая с помощью ЭКО дочь Михаила Турецкого сделала аборт, узнав о диагнозе ребенка

Прошлой осенью Наталье Турецкой, мечтавшей о третьем ребенке, удалось забеременеть с помощью ЭКО. В декабре УЗИ показало, что у плода есть какое-то отклонение. Вскоре стал известен диагноз нерожденного малыша.
Ребенку диагностировали синдром Дауна. Наталья не стала брать на себя ответственность по уходу за больным ребенком, поэтому прервала беременность. «Биопсия все подтвердила. Инвазивный (прокол живота, чтобы совершить забор и исследование биоматериала плода) метод не врет. Конечно, я и в страшном сне не могла подумать, что такое может коснуться нашей семьи. Ведь вероятность была ничтожна. И я в диком шоке от этой информации, так резко на меня свалившейся в новом 2022 году, который я встречала такая окрыленная и счастливая…» — написала дочь Михаила Турецкого в личном блоге.
По словам женщины, ее решение является хорошо обдуманным, поэтому она надеется на понимание. «Для меня ситуация однозначна. Я трезво оцениваю силы, возможности и последствия. Никогда не принимаю эмоциональных решений, все 200 раз перепроверю и никогда не буду рубить сплеча. Это счастье, что существуют точные обследования, и ты еще можешь влиять на исход событий. Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство, а спасение», — добавила Наталья.
Звездная наследница поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и подчеркнула, что делится своей историей не для хайпа. «Именно эта беременность вернула в меня веру «я могу» и показала, что невозможное возможно, мечты могут сбываться. Гигантское, титаническое спасибо всем тем, кто разделяет со мной ситуацию… Еще раз хочу обратить внимание, что я никому не навязываю свою позицию, я ни в коем случае никого не призываю поступать аналогично. Я просто констатирую факты и сообщаю свои новости. Просто так сложились обстоятельства. Что мне делать? Промолчать? Соврать, только бы вы не думали, что я хочу попиариться? Тут по принципу — сказал «а» говори и «б». Начала рассказывать про весь путь — будь добра рассказывай и про финал», — заключила дочь артиста.