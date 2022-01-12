«Поступил в депрессии и лежачем состоянии»: почему дети отдали Леонида Куравлева в дом престарелых

Накануне православного Рождества 85-летнего Леонида Вячеславовича с признаками пневмонии увезли на скорой в Коммунарку — сейчас он в четвертой реанимации, под кислородной маской и постоянным наблюдением медиков. Как выяснилось, забирали звезду театра и кино не из квартиры в Доме на набережной, где он жил последние годы вместе с дочерью Екатериной, а из резиденции для пожилых людей «Идиллия» в московском районе Фили. «Дети сдали в дом престарелых», — тут же возмутилась общественность. Однако все оказалось не совсем так.

«Куравлев поступил к нам летом, то есть примерно полгода назад, — рассказали «СтарХиту» в пресс-службе пансионата. — Как я поняла, именно с последствиями своего горя после смерти жены. В апатии, депрессии. При этом Леонид Вячеславович был и физически в плохом состоянии, которое шло от невозможности без нее жить. Он лежал, не ходил совсем. Конечно, изменился с возрастом, похудел, но был узнаваем. Закрываться, как мне рассказали, стал давно и постепенно — сначала сужал круг, а потом вообще перестал общаться с людьми. Дети поняли, что сами не справляются, хотели ему помочь, вернуть в реальность, чтобы он хоть с кем-то контактировал. Ведь раньше Куравлев, по большому счету, был душой компании».

Сын Василий и дочь Екатерина тщательно и долго выбирали пансионат — искали именно в Москве, чтобы навещать отца. Заранее приезжали и узнавали подробно об условиях проживания. «Идиллия» — все-таки скорее частный санаторий, хорошо оборудованный, с огромной территорией для прогулок, с широким спектром реабилитологов, развлекательными программами. Здесь бабушкам и дедушкам помогают справиться с последствиями ковида, переломов, операций.

«Со словосочетанием «дом престарелых» у наших людей плохая коннотация из советского прошлого, — продолжает представитель учреждения. — Сюда же многих привозят как в отпуск, они потом даже не хотят уезжать. Конечно, дети попросили для Куравлева отдельную палату, потому что сначала тот не хотел никого видеть. Но у нас много творческих личностей — есть и художники, и музыканты, и певцы. И, знаете, в случае с Куравлевым сработало. И за счет общества, и за счет наших специалистов он пошел на поправку, постепенно начал покидать пределы комнаты, посещал занятия по физкультуре».