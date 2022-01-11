Артемий Троицкий побреется налысо из-за Лукашенко
Известный музыкальный критик Артемий Троицкий проиграл пари и намерен в ближайшее время подстричься налысо. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм», пишет RUS TVNET.
Известный музыкальный критик Артемий Троицкий проиграл пари и намерен в ближайшее время подстричься налысо. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм», пишет RUS TVNET.
Троицкий ранее заявил, что если Лукашенко не уйдет с поста до конца 2021 года, то он побреется налысо. После нового года критик получил сотни сообщений с вопросом, когда же это произойдет.
Я, честно говоря, уже и забыл об этом, но зрители напомнили. Ну что же – слово дал, надо держать. Мне не жалко своих волос, они отрастут, а вот белорусов жалко – то, что им приходится жить в таких условиях. С Лукашенко,
– сказал Троицкий.
Когда именно журналист планирует совершить символический акт избавления от собственных волос, он не уточнил, но пообещал, что это произойдет в ближайшее время.
Видео: Запись эфира «И Грянул Грэм» с Артемием Троицким