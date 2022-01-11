Марина Хлебникова после выписки из больницы не может вернуться к себе домой

56-летняя певица говорит, что медики отпустили ее только при условии, что она будет соблюдать все предписания. Что входит в этот список, исполнительница не уточнила, зато рассказала, как тяжело ей будет ближайшие несколько месяцев. «Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры», – призналась Хлебникова.
Дело в том, что комната звезды сильно пострадала при пожаре, там пока еще не сделан ремонт. Кроме того, когда пожарные тушили огонь, то залили другие комнаты, в них тоже нужно будет поработать.
У кого конкретно остановится Хлебникова, пока неизвестно. Ранее Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры, что очень тронуло звезду 90-х. «Спасибо вам всем, что поддерживали меня на протяжении этих нелегких двух месяцев. И отдельно каждому человеку, который помогал и продолжает помогать мне финансово», – сказала Марина.
Напомним, пожар в апартаментах певицы произошел 18 ноября. Ее чудом спасли из горящей комнаты – пожарные буквально на руках вынесли Марину из огня. Сначала говорили о том, что к инциденту привела непотушенная сигарета, позже – было короткое замыкание. Сама певица предложила такую версию. «Я допускаю, как это было: включила компьютер, на котором запустила кино, чтобы спать. Потом у меня дополнительно заряжались телефон и приборы, с которыми мы ездили на гастроли. То есть была нагрузка достаточно сильная. Если я уснула, то вполне могло быть короткое замыкание», – поделилась своим вариантом развития событий певица.