Марина Хлебникова после выписки из больницы не может вернуться к себе домой

56-летняя певица говорит, что медики отпустили ее только при условии, что она будет соблюдать все предписания. Что входит в этот список, исполнительница не уточнила, зато рассказала, как тяжело ей будет ближайшие несколько месяцев. «Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры», – призналась Хлебникова.

Дело в том, что комната звезды сильно пострадала при пожаре, там пока еще не сделан ремонт. Кроме того, когда пожарные тушили огонь, то залили другие комнаты, в них тоже нужно будет поработать.

У кого конкретно остановится Хлебникова, пока неизвестно. Ранее Андрей Малахов объявил сбор средств на восстановление квартиры, что очень тронуло звезду 90-х. «Спасибо вам всем, что поддерживали меня на протяжении этих нелегких двух месяцев. И отдельно каждому человеку, который помогал и продолжает помогать мне финансово», – сказала Марина.