Остановите счетчик, я сойду: шоумен Виталий Вестеринен подсказал, как можно съэкономить на электричестве

Он предлагает:

1. Посуду мыть ручками, как делали когда-то наши бабушки и дедушки

2. Ковры выбиваем на улице, пол подметаем смоченным водой веником. Воду добываем из снега, ею же моем потом пол.

3. Все продукты из холодильника — по пакетам и на балкон. Сейчас как раз холодно.

4. Все, что только можно, заряжаем на работе (телефоны, лаптопы, аккумуляторы, акубанки и т.д.)

5. Достаем из-под завалов одежды велотренажер и делаем из него динамо-машину. Одновременно сжигаем на жопе жир и питаем электроприборы.

6. Развешиваем по квартире систему зеркал, в которых отражается свет свечи или лед-фонарик, который заряжаем на работе.

7. О просмотре телевизора даже не думаем! Покупаем бинокли и смотрим телек у соседа. Если сосед тоже станет умным, тогда приглашаем его на совместный просмотр телевизора за бабки, либо делим неделю на четные и нечетные дни. По четным смотрите у вас, по нечетным — у него дома.

8. Пищу готовить можно на костре возле дома, как делали наши пра-пра-пра-прадеды… Можно назначит дежурного, который будет поддерживать огонь, чтобы все соседи могли приготовить пищу.

9. Готовим сразу на неделю вперед.

10. Усвойте наконец, что носки, особенно зимой, можно носить неделю! Нижнее белье стираем на работе в раковине. Остальную одежду носим на реку и стираем в проруби. Отжатой дома водой опять-таки можно мыть пол.

«Если мы все вместе так будем делать хотя бы месяц. Производящие электроэнергию компании сами начнут нас умолять, чтобы мы начали снова потреблять электричество. А мы им скажем: НЕТ! Мы уже вернулись к истокам! В нас заговорил голос предков! Вам нас не победить!