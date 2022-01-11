Семья Мартина Хельме заразилась коронавирусом: не сделали бы мы тесты, так и не знали бы, что болеем
Жена Мартина Хельме Еэва пишет в социальных сетях, что вся их семья заразилась коронавирусом, хотя они все полностью вакцинированы, кроме детей.
Жена Мартина Хельме Еэва пишет в социальных сетях, что вся их семья заразилась коронавирусом, хотя они все полностью вакцинированы, кроме детей.
Она хочет подчеркнуть, насколько важны быстрые тесты, ведь именно благодаря им они узнали, что болеют.
«Если бы мы не сделали экспресс-тесты дома, а сослались бы на простуду, потому что мы привиты, мы по-прежнему могли бы пойти куда душе угодно. Паспорт вакцинации есть, и, вуаля, добро пожаловать в ресторан, спа, театр и т.д.», — пишет Хельме, предполагая, что из-за незнания и ложной уверенности они могли заразить еще десятки человек.
Женщина недоумевает, почему, Рийгикогу не поддержало возвращение экспресс-тестов для проверки на наличие вируса.