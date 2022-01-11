Семья Мартина Хельме заразилась коронавирусом: не сделали бы мы тесты, так и не знали бы, что болеем

«Если бы мы не сделали экспресс-тесты дома, а сослались бы на простуду, потому что мы привиты, мы по-прежнему могли бы пойти куда душе угодно. Паспорт вакцинации есть, и, вуаля, добро пожаловать в ресторан, спа, театр и т.д.», — пишет Хельме, предполагая, что из-за незнания и ложной уверенности они могли заразить еще десятки человек.