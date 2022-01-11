Ожидание и реальность: мужчина заказал из тартуской забегаловки аппетитную пиццу, а получил это...

Ожидание... ФОТО: Erakogu

Через приложение Bolt Александр решил заказать дочери сладкую пиццу у Kebab Master. Однако, когда прибыла пицца, семья была очень удивлена. Пицца выглядела не так, как было изображено на картинке. «Нам было очень весело, только ребенку было грустно», — говорит Александр. «Такие повара должны вместо этого работать на стройке», — сказал отец семейства.

Реальность... ФОТО: Erakogu

Разумеется, мужчина сразу же связался с рестораном. «Было бы нормально извиниться за то, что произошло, но ответ был таким: "Здравствуйте, спасибо, что связались с нами! Очевидно, что повар забыл положить бананы, но в остальном все выглядит хорошо. Как мы можем вам помочь?" Единственной проблемой для них были пропавшие бананы», — смеется мужчина.