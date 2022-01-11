Ожидание и реальность: мужчина заказал из тартуской забегаловки аппетитную пиццу, а получил это...

Читатель Александр заказал в тартуском заведении Kebab Master сладкую пиццу с Нутеллой, бананами и зефирками, но что-то пошло не так, и он получил немного другой заказ. «Ожидание и реальность», - подписал он свой снимок.
Через приложение Bolt Александр решил заказать дочери сладкую пиццу у Kebab Master. Однако, когда прибыла пицца, семья была очень удивлена. Пицца выглядела не так, как было изображено на картинке. «Нам было очень весело, только ребенку было грустно», — говорит Александр. «Такие повара должны вместо этого работать на стройке», — сказал отец семейства.
Разумеется, мужчина сразу же связался с рестораном. «Было бы нормально извиниться за то, что произошло, но ответ был таким: "Здравствуйте, спасибо, что связались с нами! Очевидно, что повар забыл положить бананы, но в остальном все выглядит хорошо. Как мы можем вам помочь?" Единственной проблемой для них были пропавшие бананы», — смеется мужчина.
В итоге дочка так и не захотела есть пиццу, так как, по словам Александра, она была также горелая.