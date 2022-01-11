Известный эстонский дизайнер о своем двузначном счете за электричество: мы сделали выбор в пользу энергосберегающего дома

Затем Ярвсоо рассказал о выборе, который он и его партнер сделали дома. «Все лампы светодиодные. Да, я даже заплатил 60 евро за одну лампочку, но они такие крутые и даже цвет меняют, потребление энергии относительно нулевое», — пояснил он. «Я также купил стиральную машину класса A +++, которая стоит значительно дороже, чем класс энергопотребления B, C или D, но если мне нужно стирать хотя бы раз в день, я подумал, что, возможно, стоит заплатить немного больше за стиральную машину, чтобы не ждать ночи, чтобы постирать!»