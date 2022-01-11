Стало известно, кто прошел в полуфинал конкурса Eesti Laul

В этом году в полуфинале Eesti Laul выступят 20 артистов. «Будет три концерта, на которых, помимо участников этого года, перед конкурсантами и зрителями выступят еще несколько известных отечественных артистов», – пообещал Томи Рахула, главный продюсер Eesti Laul.