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Стало известно, кто прошел в полуфинал конкурса Eesti Laul

Третий четвертьфинал конкурса Eesti Laul. ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Уже 3 и 5 февраля в полуфинале будут выбраны десять артистов, которые попытаются завоевать победу в конкурсе Eesti Laul 2022 и возможность представить Эстонию на Евровидении, передает портал Menu.

В этом году в полуфинале Eesti Laul выступят 20 артистов. «Будет три концерта, на которых, помимо участников этого года, перед конкурсантами и зрителями выступят еще несколько известных отечественных артистов», – пообещал Томи Рахула, главный продюсер Eesti Laul.

Полуфиналы Eesti Laul пройдут 3 и 5 февраля в Saku suurhall, финал же состоится 12 февраля. Билеты на все концерты Eesti Laul можно приобрести в Piletilevi. В финал выйдут по пять участников каждого полуфинала в соответствии с голосами жюри и зрителей.

Состав I полуфинала в алфавитном порядке

1. Alabama Watchdog «Move On»: авторы Кен Эйнберг, Таанель Погга, Свен Сейнпере

2. Андрей Зевакин feat. Грете Пайя «Mis nüüd saab»: авторы Андрей Зевакин, Хенри Орлов, Грете Пайя

3. Элина Нечаева «Remedy»: авторы Свен Лыхмус и Элина Нечаева

4. Elysa «Fire»: авторы Линнеа Деб, Эллен Бенедиктсон, Андреас Стоун, Элиза Кольк, Индрек Рахумаа

5. Helen «Vaata minu poole»: авторы Карл Киллинг, Гевин Ниглас, Мерили Кяспер, Хелен Рандметс

6. Кайа-Лийза Кеслер «Vaikus»: авторы Каарел Орумяги, Кайа-Лийза Кеслер

7. Мерилин Мялк «Little Girl»: автор Карл-Андер Рейсманн

8. Отт Лепланд «Aovalguses»: авторы Отт Лепланд, Майан Анна Кярмас, Карл- Андер Рейсманн

9. Стиг Ряста «Interstellar»: авторы Стиг Ряста, Виктор Крон, Херман Гардарфве, Давид Лингрен Закариас, Фред Кригер

10. Трийн Нийтоя и Франц Тикерпуу «Laululind»: автор Франц Тикерпуу

Состав II полуфинала в алфавитном порядке

1. Анна Салин «Champion»: авторы Анна Салин, Никлас Эклунд, Дагмар Оя, Кайре Вилгатс

2. Black Velvet «Sandra»: автор Свен Лыхмус

3. Boamadu «Mitte kauaks»: авторы Пеэтер Прикс, Кейт Мутвей

4. Эвелин Самуэль «Waterfall»: авторы Глен Пилвре, Прийт Паюсаар, Катрин Пярн

5. Яагуп Туйск «Kui vaid»: авторы Яагуп Туйск, Рита Баванати, Лаури Ряпп

6. Jyrise «Plaksuta»: авторы Рауно Юризе, Туомас Лехтинен, МАйро Виролайнен, Сандер Валге

7. Maian «Meeletu»: авторы Майан Лопп, Гевин Ниглас

8. Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany «What To Make Of This»: авторы Паула Паюсаар, Таави-Ханс Кылар, Элизабет Тиффани Лепик, Ральф Эрик Коллом

9. Pur Mudd, Shira «Golden Shores»: авторы Мадис Силламо, Оливер Рыымус, Йоонатан Сийман, Каспер Крог Вестергаард, Николай Тот Андерсен

10. Stefan «Hope»: авторы Стефан Айрапетян, Карл-Андер Рейсманн

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