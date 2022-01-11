Алексей Воробьев: «Той жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет»

Восемь лет назад певец впервые отправился в США. Там Алексей хотел раскрутиться, записать песни, снять клипы, но произошло несчастье — он попал в страшную аварию. Тогда же исполнитель пережил инсульт.

«Приехал в Америку, не зная языка, потому что со мной подписал контракт на тот момент продюсер Леди Гаги — Red One. Я начал учить язык, мы стали вместе писать музыку, записывать мой первый американский альбом. А через год у меня случился обширный инсульт, и он полностью остановил всю мою деятельность и сильно повлиял на мою жизнь. Думая, что никогда не смогу вернуться на сцену, я стал искать место по другую сторону камеры, начал писать сценарии, снимать как режиссер, научился монтировать. Только когда я физически не мог выходить в кадр, освоил всю «закадровую работу». Жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет, но это открывало мне что-то новое, жизнь расширялась, возможностей творческой реализации становилось все больше. То есть, в тот момент, когда она сузилась вот до такой, казалось бы, крошечной точки, все, наоборот, пошло вверх», — вспомнил 33-летний Воробьев.

Спустя много лет артист вновь решился покорить Америку. И на этот раз удачно. Теперь певец не только выпускает там хиты, но и принимает участие в голливудских проектах.