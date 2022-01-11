Крик души бортпроводника: сил уже нет терпеть все это

«Я работаю бортпроводником уже долгое время. Вчерашний рейс оказался очень тяжелым. В самолете были пассажиры, которые возвращались из Тайланда. Мое терпение уже лопнуло, поэтому я решился на эти откровения, пишет GreenWhite.su.

1.Почему люди не убирают за собой? Это ужас ужасный! Мол, если я заплатил за перелет, значит имею право теперь загадить весь самолет? Я вошел в туалет и получил шок увидев прямо на крышке унитаза следы ботинок. Кажется, этот пассажир перепутал самолет с поездом. Зачем изобрели специальные накладки? Таким людям это непонятно. Мужчины даже не утруждаются даже, чтобы поднять сидение унитаза. Интересно, они и дома так себя ведут? В самолете летят женщины, пусть они и чужие, но все равно следует относиться уважительно. Если не умеете справлять свою нужду стоя или размер достоинства не позволяет, никто не мешает присаживаться для этого. Поведение женщин тоже иногда шокирует. Прямо на пол они бросают свои женские “кровавые принадлежности” или памперсы, не обращая внимания на мусорку, стоящую рядом.

2. Дети. Я просто терпеть не могу маленьких пассажиров, которым нет и года. Дело не в моей озлобленности, просто я не понимаю зачем лететь в путешествие вместе с такими крохами. Ведь это дискомфорт, как для детей, так и для родителей. Иногда дети ведут себя столь безобразно, что весь самолет на ушах стоит. Родители должны включать мультики, играть с детьми и развлекать их, чтобы их пребывание в самолете не стало проблемой для остальных пассажиров.

3. Знакомства со стюардессой. Да, стюардесса обязана вежливо и мило общаться с пассажиром. Это вовсе не флирт и не призыв к действию. Почти у всех наших сотрудниц есть семья, они не страдают от недостатка мужского внимания.

4. Хамство. Мы – не обслуга и не рабы. Сотрудники отвечают за комфорт и безопасность пассажиров. Они вовсе не обязаны терпеть хамское отношение и неподобающее поведение пассажиров.

5. Пренебрежение собственной гигиеной. Тому, что нужно быть чистым и регулярно мыться, нас учат с самого детства. Не понимаю, почему некоторые люди так и не усвоили этот урок. Причем речь идет, как о мужчинах, так и о женщинах. Грязнули есть среди обоих полов. Я не обращаю внимание на просьбы пассажиров от которых исходит ужасный запах, иначе мне станет плохо, если подойду к ним. Искренне сочувствую тем людям, которым достаются места рядом с такими пассажирами.