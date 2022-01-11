Актер и политик Райво Э. Тамм получил счет за электричество в 2 тысячи евро: чуть в обморок не упал!

Актер и политик Райво Э. Тамм в субботу показал счет за электроэнергию в Facebook. «Пришел! Вот уже несколько дней смотрю на пугающие людей счета за электроэнергию, но свой почему-то пришлось ждать дольше. Я посмеялся про себя, что, может быть, Eesti Energia просто не посмеет прислать мне его, готовя меня к чему-то большему.... Вероятно, так оно и было», — написал Тамм, чей счет за электроэнергию составил 1937,86 евро. Для сравнения Тамм добавил, что годом ранее счет составлял 633,10 евро, пишет Elu24.ee.