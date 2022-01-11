Сын Куравлева раскрыл подробности о его состоянии

«Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — уточнил сын артиста, пишет Lenta.ru.

Как рассказал агентству источник в Коммунарке, Куравлев был госпитализирован еще в среду, 5 января, и находится в 4-й реанимации. «Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней», — отметил собеседник.

Ранее Starhit сообщил, что Куравлева госпитализировали, он на кислороде, так как легкие поражены.