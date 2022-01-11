В России за 112 000 евро продают кота, который знает Путина

Сейчас объявление о продаже уже недоступно. Кто знает, может, Владимиру удалось найти покупателя на его уникальный пушистый лот. Но что-то подсказывает, что шанс такого развития событий крайне мал — в описании не было указано никаких доказательств знакомства питомца с Путиным, кроме надменного взгляда пушистика. А тратить почти десять миллионов на «кота в мешке» — ну очень сомнительная инвестиция.