В России за 112 000 евро продают кота, который знает Путина
Судя по объявлению, котика в руках держал сам Владимир Владимирович, а потому и стоимость у питомца соответствующая, пишет Лайф.
Судя по объявлению, котика в руках держал сам Владимир Владимирович, а потому и стоимость у питомца соответствующая, пишет Лайф.
В самый разгар новогодних каникул в России на сайте объявлений «Авито» появился весьма интересный лот. Некий Владимир из Тульской области решил продать своего любимого кота, причём за весьма приличную сумму — 6,5 миллиона рублей! Ни слова про породу пушистика не сказано, так что единственное, почему за кота просят такие огромные суммы, — это его история. По словам автора объявления, однажды питомец побывал в руках у президента России!
Скриншот © Авито
Знакомство кота с Путиным, считает хозяин питомца Владимир, — делает его отличным вариантом «для коллекционеров». Цена на котика «со связями» за несколько дней возросла до 9,5 млн! Кроме того, автор объявления отметил, что может рассмотреть вариант обмена кота на автомобиль Mercedes-Benz E 200, японский мотоцикл Kawasaki Ninja 600 или даже целый дом, пишет «Тульская пресса».
Скриншот © Авито
Сейчас объявление о продаже уже недоступно. Кто знает, может, Владимиру удалось найти покупателя на его уникальный пушистый лот. Но что-то подсказывает, что шанс такого развития событий крайне мал — в описании не было указано никаких доказательств знакомства питомца с Путиным, кроме надменного взгляда пушистика. А тратить почти десять миллионов на «кота в мешке» — ну очень сомнительная инвестиция.