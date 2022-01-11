Умер миллионер Роберт Дерст. Он отбывал пожизненный срок за убийство, в котором случайно признался на съемках сериала о себе
В США на 79-м году жизни умер миллионер Роберт Дерст, в октябре приговоренный к пожизненному заключению за убийство своей подруги 21-летней давности. Об этом
Адвокат бизнесмена Чип Льюис рассказал, что тот умер в больнице, куда его перевели из тюрьмы в связи с плохим самочувствием. Дерст скончался по естественным причинам — в последнее время он страдал от многочисленных заболеваний.