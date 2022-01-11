Умер миллионер Роберт Дерст. Он отбывал пожизненный срок за убийство, в котором случайно признался на съемках сериала о себе

Дерста осудили за убийство его лучшей подруги Сьюзен Берман. По данным следствия, в 2000 году он прострелил ей голову, поскольку девушка собиралась дать полиции показания об исчезновении жены Дерста Кэтлин, пишет esquire.ru.

Супруга предпринимателя пропала при загадочных обстоятельствах в 1982 году, позднее ее признали умершей, но тело так и не нашли. Прокуратура собиралась в скором времени предъявить Дерсту обвинения, связанные с исчезновением Кэтлин.

Дерст в 2015 году случайно признался в убийстве Берман во время съемок документального фильма HBO «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дерста». Тогда он забыл снять микрофон, ушел в ванную и пробормотал: «Вот оно. Ты попался. Что я сделал? Убил их всех».

Миллионера в 2001 году также арестовывали по делу об убийстве и расчленении его соседа Морриса Блэка. Дерст тогда дал признательные показания, но убедил присяжных, что действовал в целях самообороны. Его оправдали.