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Умер миллионер Роберт Дерст. Он отбывал пожизненный срок за убийство, в котором случайно признался на съемках сериала о себе

Роберт Дерст ФОТО: Robert Mihovil

В США на 79-м году жизни умер миллионер Роберт Дерст, в октябре приговоренный к пожизненному заключению за убийство своей подруги 21-летней давности. Об этомсообщаетБи-би-си.

Адвокат бизнесмена Чип Льюис рассказал, что тот умер в больнице, куда его перевели из тюрьмы в связи с плохим самочувствием. Дерст скончался по естественным причинам — в последнее время он страдал от многочисленных заболеваний.

Дерста осудили за убийство его лучшей подруги Сьюзен Берман. По данным следствия, в 2000 году он прострелил ей голову, поскольку девушка собиралась дать полиции показания об исчезновении жены Дерста Кэтлин, пишет esquire.ru.

Супруга предпринимателя пропала при загадочных обстоятельствах в 1982 году, позднее ее признали умершей, но тело так и не нашли. Прокуратура собиралась в скором времени предъявить Дерсту обвинения, связанные с исчезновением Кэтлин.

Дерст в 2015 году случайно признался в убийстве Берман во время съемок документального фильма HBO «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дерста». Тогда он забыл снять микрофон, ушел в ванную и пробормотал: «Вот оно. Ты попался. Что я сделал? Убил их всех».

Миллионера в 2001 году также арестовывали по делу об убийстве и расчленении его соседа Морриса Блэка. Дерст тогда дал признательные показания, но убедил присяжных, что действовал в целях самообороны. Его оправдали.

Запись с микрофона Дерста, которую полиция посчитала признанием в убийстве:

 
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