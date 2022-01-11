Кто помнит: чем были наполнены полки в магазинах СССР

Продовольственные товары

Если проще, то еда.

Чего в Союзе было в достатке, так это хлеба, и это несмотря на то, что временами приходилось закупать зерно за границей, в частности, в США. Разновидностей было не то, чтобы много, но хватало:

«черные» буханки;

«белые» батоны;

разного рода булочки вроде рожков к чаю, очень любимых советскими детьми.

Хлебный отдел советского магазина ФОТО: Zen.Yandex.ru

Причем хлеб всегда был свежим, мягким и ароматным. Около прилавков лежали специальные вилочки, привязанные веревочкой (чтобы трудящиеся не утащили), с помощью которых можно было проверить «качество» продукции, свежий ли хлеб и пр.

В обязательном порядке прилавки советских магазинов наполнялись консервами – стратегическим продуктом, производство которого специально наращивали на случай большой войны, к которой Советы готовились перманентно чуть ли не с самой революции. Вот уж где было разнообразие, так это в консервной «отрасли»:

рыбные лакомства;

морепродукты вроде крабов и криля;

тушенка (с ней были перебои, как и с любым другим мясом);

морская капуста (не всегда продавалась в виде консервов, но водорослей для своих граждан Советы не жалели).

А вот мясом и колбасными изделиями прилавки заполнялись, скажем так, от случая к случаю.

Мясной отдел магазина в СССР ФОТО: Zen.Yandex.ru

Проблема крылась в слабости советского скотоводства, иногда даже приходилось закупать мясо за границей, но стоило это дороговато, а деньги нужно было направлять и в другие русла, в частности, в оборонку. Следовательно, когда в провинциальных магазинах появлялось свежее мясо или колбаса, то выстраивались очереди до самой улицы. В остальное же время эти прилавки были забиты пресловутыми консервами, которые выстраивали знаменитыми пирамидками.

Пирамидки из консервов в советском магазине ФОТО: Zen.Yandex.ru

Не последнее место на советских прилавках занимали крупы – с ними как такового дефицита не было, за исключением гречи, и раскупали ее охотно. Примерно такая же ситуация была с овощами, но был косячок – качество их было, мягко говоря, не особое: вялые, мелкие, покупатели были вынуждены ковыряться в кучке (если была такая возможность), чтобы раздобыть плоды поаппетитнее.

Овощной магазин в СССР ФОТО: Zen.Yandex.ru

Непродовольственные товары

Здесь все просто:

разного рода домашняя и кухонная утварь;

одежда;

электроника;

игрушки.

Ну и много чего другого, фактически все то, что не вошло в продовольственную категорию за исключением, разве что, автомобилей и иже с ними.

Советская одежда в магазинах ФОТО: Zen.Yandex.ru

Одежда в СССР была в избытке; недостатка, как правило, не было, однако, наблюдалось печальное однообразие – все модели на один вид, одинаковых цветов, без индивидуальности и яркости. В результате люди побогаче и побойчее были вынуждены обращаться за помощью к фарцовщикам, чтобы купить что-то модное вроде цветастых заграничных шмоток или престижных в то время джинсов.

Отдел электроники в ЦУМе, СССР ФОТО: Zen.Yandex.ru