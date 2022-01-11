Кто помнит: чем были наполнены полки в магазинах СССР

Распространенное мнение, что, при Советах в магазинах были пустые полки, не продавали ничего толкового, дефицит был тотальный, нищета жуткая и прочие ужасы. Ну да, можно согласиться, что в СССР не все было гладко, но недостаток продовольствия был не таким уж и страшным. Во всяком случае, с голоду никто не умирал (имеются в виду стабильные и сытые годы, когда сошли на нет последствия Великой Отечественной), значит, полки в магазинах, все-таки, чем-то наполнялись, пишет zen.yandex.ru. Вопрос – чем?
Продовольственные товары
Если проще, то еда.
Чего в Союзе было в достатке, так это хлеба, и это несмотря на то, что временами приходилось закупать зерно за границей, в частности, в США. Разновидностей было не то, чтобы много, но хватало:
«черные» буханки;
«белые» батоны;
разного рода булочки вроде рожков к чаю, очень любимых советскими детьми.
Причем хлеб всегда был свежим, мягким и ароматным. Около прилавков лежали специальные вилочки, привязанные веревочкой (чтобы трудящиеся не утащили), с помощью которых можно было проверить «качество» продукции, свежий ли хлеб и пр.
В обязательном порядке прилавки советских магазинов наполнялись консервами – стратегическим продуктом, производство которого специально наращивали на случай большой войны, к которой Советы готовились перманентно чуть ли не с самой революции. Вот уж где было разнообразие, так это в консервной «отрасли»:
рыбные лакомства;
морепродукты вроде крабов и криля;
тушенка (с ней были перебои, как и с любым другим мясом);
морская капуста (не всегда продавалась в виде консервов, но водорослей для своих граждан Советы не жалели).
А вот мясом и колбасными изделиями прилавки заполнялись, скажем так, от случая к случаю.
Проблема крылась в слабости советского скотоводства, иногда даже приходилось закупать мясо за границей, но стоило это дороговато, а деньги нужно было направлять и в другие русла, в частности, в оборонку. Следовательно, когда в провинциальных магазинах появлялось свежее мясо или колбаса, то выстраивались очереди до самой улицы. В остальное же время эти прилавки были забиты пресловутыми консервами, которые выстраивали знаменитыми пирамидками.
Не последнее место на советских прилавках занимали крупы – с ними как такового дефицита не было, за исключением гречи, и раскупали ее охотно. Примерно такая же ситуация была с овощами, но был косячок – качество их было, мягко говоря, не особое: вялые, мелкие, покупатели были вынуждены ковыряться в кучке (если была такая возможность), чтобы раздобыть плоды поаппетитнее.
Непродовольственные товары
Здесь все просто:
разного рода домашняя и кухонная утварь;
одежда;
электроника;
игрушки.
Ну и много чего другого, фактически все то, что не вошло в продовольственную категорию за исключением, разве что, автомобилей и иже с ними.
Одежда в СССР была в избытке; недостатка, как правило, не было, однако, наблюдалось печальное однообразие – все модели на один вид, одинаковых цветов, без индивидуальности и яркости. В результате люди побогаче и побойчее были вынуждены обращаться за помощью к фарцовщикам, чтобы купить что-то модное вроде цветастых заграничных шмоток или престижных в то время джинсов.
Что касается электроники, то здесь ситуация двоякая. Простенькие приемники или, например, телевизоры можно было найти даже в небольших населенных пунктах, фатального дефицита не было. Однако часто возникала ситуация, что какую-то технику помоднее и подороже (например, импортные модели), продавали из-под полы или, как тогда говорили, «с заднего входа», то есть дороже, чем на витрине, а разница шла в карман продавцу-прощелыге или директору магазина.