Квашеная капуста и другие продукты, спасающие от вирусов

Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан напомнила, что зимой организму особенно необходимо разнообразное и полезное питание. В рационе обязательно должны присутствовать богатая витамином D рыба: лосось, нерка, тунец, сардин, а также кисломолочные продукты, богатые пробиотиками и лактобактериями. Кроме того, в зимнее меню стоит включить квашеную капусту.

При естественной закваске в капусте образуется большое количество витаминов — аскорбиновой кислоты и пробиотиков.

«Уделяйте больше внимания белковой пище, в том числе животному белку. Он обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны для иммунитета», — рекомендует Нуржахан. Она также добавила, что важно не сокращать зимой потребление свежих овощей и фруктов — это тоже поможет избежать частых простудных заболеваний.