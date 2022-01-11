Квашеная капуста и другие продукты, спасающие от вирусов
Врач-терапевт порекомендовала продукты, которые помогут избежать вирусов и простуд, пишет wmj.ru.
Врач-терапевт порекомендовала продукты, которые помогут избежать вирусов и простуд, пишет wmj.ru.
Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан напомнила, что зимой организму особенно необходимо разнообразное и полезное питание. В рационе обязательно должны присутствовать богатая витамином D рыба: лосось, нерка, тунец, сардин, а также кисломолочные продукты, богатые пробиотиками и лактобактериями. Кроме того, в зимнее меню стоит включить квашеную капусту.
При естественной закваске в капусте образуется большое количество витаминов — аскорбиновой кислоты и пробиотиков.
«Уделяйте больше внимания белковой пище, в том числе животному белку. Он обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны для иммунитета», — рекомендует Нуржахан. Она также добавила, что важно не сокращать зимой потребление свежих овощей и фруктов — это тоже поможет избежать частых простудных заболеваний.
А вот продукты, от которых надо отказаться зимой. Сократите каши, макароны, хлеб — быстрой энергии нужно меньше, и она будет запасаться на боках в виде жира. И все чаепития с конфетками лучше убирать и пить просто воду или просто чай.