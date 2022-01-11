Андрей Малахов: как ушел с Первого канала, обрел любовь и стал телеведущим номер один

Карьера Андрея стремительно развивалась, а в декабре 2019-го он сообщил о серьезных переменах: после 12 лет работы Малахов ушел с поста главного редактора проекта «СтарХит».
«Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны. С 1 января 2020-го «СтарХит» будет существовать только в цифровом виде, и я желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода. Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия. Верю, портал starhit.ru останется на высоте и меня не подведет! Спасибо всем, кто читал наш журнал все эти годы!» — обратился к аудитории наш бессменный наставник.
Сейчас одной из важнейших для Андрея Малахова задачей стало превращение родного города в заполярную столицу современного искусства. Стараниями телезвезды в Апатиты стекаются кураторы, художники и арт-менеджеры со всей страны. Стартовала идея с установки памятника Пушкину в 2017-м, затем рядом расположились стрит-объекты, ну а в декабре 2020-го открылась выставка в местной библиотеке.
Весной 2021-го вместе с арт-центром «Сияние» Малахов устроил в Апатитах грандиозный праздник в честь Масленицы: на выставке «В холодном климате, с любовью» жителям показали работы Энди Уорхола, Он Кавары, Синди Шерман, Павла Отдельнова и других художников из коллекции обожающего изобразительное искусство телеведущего. В числе гостей были Юлия Барановская, Дава, Екатерина Мцитуридзе, виджей Артем Королев, Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой, Анита Цой и многие другие.
«Миссия центра заключается в том числе в сохранении культуры прошлого — это архитектура, советские мозаики, к которым можно добавить новые памятники или арт-объекты, которые могли бы создать целостную среду. Считаю, что центр современного искусства поможет развитию малого бизнеса. Сегодня с возможностью искусства путешествовать, мне кажется, выставки должны быть живыми организмами: проект, представленный в Апатитах, может переехать завтра в Мурманск, дальше быть выставленным в Москве или открыться в Коми. Сам арт-центр должен расположиться в отдельном комплексе, возможно, вместе с рестораном, потому что людям после знакомства с искусством необходимо где-то вкусно поесть. Также мы думаем про резиденции художников, про ярмарку, про кинофестиваль и образовательную программу», — делился Андрей Малахов мыслями о проекте, в который вложил и финансы, и душу.
На счету Малахова — более 500 различных премий, включая ТЭФИ, звания самого стильного ведущего и «Мистера Фитнес» — благодаря постоянным занятиям в спортзале тележурналист сохраняет форму и выглядит моложе своих лет.
Дороже любых наград для Андрея остается любовь зрителей. Поклонников же восхищают не только профессиональные, но и личные качества звезды: Андрей Малахов бескорыстно помогал героям «Пусть говорят», больным детям, попавшим в беду коллегам, а накануне юбилея инициировал сбор средств на ремонт сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой. Неудивительно, что именно ему знаменитости готовы доверить самые сокровенные тайны.