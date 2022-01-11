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Андрей Малахов: как ушел с Первого канала, обрел любовь и стал телеведущим номер один

Андрей Малахов ФОТО: Инстаграм

В это трудно поверить, но шоумен сегодня отмечает полувековой юбилей! В день 50-летия «СтарХит» рассказывает, как мальчик из заполярного городка стал одним из самых популярных людей России и создал крепкую семью: вот уже 10 лет он счастлив в браке с Натальей Шкулевой.

О популярности Андрея Малахова красноречиво говорят рейтинги: в прошлом году он занял лидирующую позицию в топе российских телеведущих. Именно ему, на протяжении десятилетий раскрывающему сокровенные тайны звезд, публика доверяет больше всего.

Знаменитый журналист четверть века проработал на Первом канале и 12 лет был главным редактором журнала «СтарХит». 11 января Андрею Малахову исполняется 50, и в юбилей ведущего мы рассказываем о самых ярких программах и знаковых событиях его жизни.

Город детства

Андрей появился на свет в северном городе Апатиты в семье геофизика Николая Дмитриевича и воспитательницы Людмилы Николаевны, ставшей впоследствии заведующей детсада. Первые воспоминания телеведущего связаны с красотами Мурманской области: Хибинские горы, озеро Имандра.

В Апатитах наш герой встал на лыжи и коньки, пошел в первый класс и в музыкальную школу, где освоил игру на скрипке. К слову, вместе с будущей звездой телевидения учился и Евгений Рудин, которого сегодня мы знаем под псевдонимом DJ Грув.

С юных лет Андрею доверяли вести концертные мероприятия. Уже тогда талантливый конферансье определился с профессией, так что, окончив школу с серебряной медалью, отправился в Москву. В столице Малахов поступил на журфак МГУ и в дальнейшем построил карьеру, однако родной город никогда не забывал: приезжал на праздники, подарил местной детворе площадку, ну а в начале пандемии коронавируса прислал землякам десять кислородных аппаратов и 2000 медицинских масок.

Звездный час

В студенчестве Малахов попал по обмену в Мичиганский университет, а чтобы обеспечить себе достойную жизнь за границей, подрабатывал продавцом газет и служащим отеля. Летом декан вуза доверял ответственному и способному россиянину уход за своим домом: вместе с семьей профессор отправлялся на отдых в Майами. На стажировку же Андрей устроился в телестудию Детройта, где платили достойный гонорар, покрывавший стоимость аренды городской квартиры.

Вернувшись в Россию, с отличием окончивший вуз выпускник получил работу на ОРТ. Он начинал с низов, но благодаря трудолюбию и таланту в середине 90-х стал спецкором «Доброго утра», а в 2001-м — ведущим рейтинговой программы «Большая стирка». Журналист, удостоившийся от зрителей звания самого стильного шоумена, продолжал заниматься саморазвитием: поступил на юрфак РГГУ.

Малахова становилось все больше на Первом канале: он вел «Золотой граммофон», «Пять вечеров», «Пусть говорят», «Детектор лжи», «Сегодня вечером». В качестве конкурсанта Андрей участвовал в шоу «Две звезды» в паре с Машей Распутиной. Менялись программы, форматы, герои, а тележурналист продолжал обсуждать с публикой как социально значимые вопросы, так и скандальные истории.

«Все это время я исследую человеческие судьбы. Именно это наполняет мою жизнь смыслом: момент, когда я вижу, что наша работа проделана не зря, что мечты людей начинают сбываться и жизнь меняется», — пояснял шоумен спустя годы.

Смена канала

Без сомнения, Андрей Малахов стал лицом и звездой Первого, однако в 2017-м покинул канал вместе со своей командой, чтобы двигаться дальше. В открытом письме Константину Эрнсту ведущий попрощался с коллегами, которые поддерживали его четверть века, и поблагодарил единомышленников за все.

«Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и Первому каналу. Эти годы стали частью моей ДНК, и я помню каждую минуту, что Вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что Вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе, — подчеркнул Малахов в обращении. — Вот написал все это и понимаю: за 25 лет произошло многое, и хотя мне сейчас невыносимо грустно, запомнится только одно — насколько нам было хорошо вместе. Берегите себя и своих близких, мои любимые! Храни нас Бог!»

Символично, что когда осенью 2017-го Константин Эрнст получил ТЭФИ за шоу «Пусть говорят», то заявил, что передаст статуэтку Андрею Малахову. «Я больше 10 лет ждал эту награду и получил ее как послесловие. Я привык смотреть в будущее, а не в прошлое, поэтому пусть этот памятный подарок останется у Первого канала», — решил ведущий.

При этом обид на бывшее руководство Андрей не держал, а когда переходил на «Россию 1», то заранее всех предупредил и даже посоветовал на место ведущего «Пусть говорят» коллегу и приятеля Дмитрия Борисова. Тем удивительнее было услышать, что Борисов уже записывает новые выпуски шоу.

«Дима мне даже об этом не сказал, я подумал, что это как-то странно. Я ему написал: «Это правда?» А он ответил что-то из серии: «Да... Все в этом мире как крыло бабочки…» — откровенничал Малахов в шоу «Просто о сложном».

Опять на высоте

На «России 1» Андрей выступает не только ведущим и автором, но и продюсером программ. С приходом звезды рейтинги телеканала взлетели до небес, а шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» стали абсолютными лидерами рейтингов. При этом от внимания зрителей не укрылось, что темы передач Малахова нередко дублировались Первой кнопкой.

«Кража героев — сейчас номер один. Молодые редакторы разрушили телевидение. У них куча амбиций, но все, что они умеют, — позвонить и сказать: «Вы идете к Малахову? Мы даем вам в два раза больше денег». Хотя, надо сказать, что Малахов ничего не дает. Потом, когда их увольняют, они приходят ко мне на собеседование: «Возьмите меня, пожалуйста. У нас такая маленькая зарплата», — признавался ведущий в беседе с Софико Шеварднадзе.

Также Малахов вел различные концерты канала «Россия 1» и «Танцы со звездами», ну а 7 января запустил новую программу «Сегодня пятница», призванную напомнить зрителям о забытых артистах и рассказать истории талантливых самородков. Даже после 30 лет работы на телевидении журналист и продюсер по-прежнему находит, чем удивить публику.

История любви

В 2007-м Андрей Малахов стал главным редактором проекта «СтарХит», и именно в стенах Hearst Shkulev Media встретил свою любовь. В тот судьбоносный день обычно носивший обед с собой телеведущий решил поесть в местной столовой, где и столкнулся с бренд-директором и издателем российской версии глянцевого журнала ELLE Натальей Шкулевой.

Можно было бы назвать дальнейшие события классическим служебным романом, вот только оригинальный подход Андрея к организации свиданий сразу дал понять: намерения у мужчины серьезные. Так, Малахов устроил возлюбленной ужин в вагоне поезда со свечами, изысканными сортами сыра и вином, и лишь утром Наталья узнала, что их путь лежал в брянскую колонию строгого режима, где ведущий снимал сюжет.

В октябре 2010-го в нью-йоркском ресторане Малахов сделал Шкулевой предложение, а в июне 2011-го влюбленные расписались и отметили торжество в Версале. О чувствах к жене Андрей говорил редко, но очень трогательно. «Я просыпаюсь рано утром и смотрю, как она спит. Мое лицо расплывается в улыбке, и я нежно глажу ее волосы, которые за три дня на море уже успели выгореть на солнце. Мне нравится в ней все: доброта, вкус, ее умение слышать и слушать, нежность и независимость», — делился тележурналист.

Малахов отмечал, что долго не женился, так как находился в поиске идеала, много разочаровывался и ошибался. Однако Наталья сделала ведущего по-настоящему счастливым: она принимала его недостатки, гордилась успехами, а в 2017-м преподнесла мужу самый дорогой подарок на свете — сына Александра.

«Пусть специалисты твердят, что в первые недели жизни грудничок узнает родителей не зрительно, а только по запаху и голосу, я уверен — Сашка точно знает, кем ему приходится красивая и нежная тетя, которая постоянно рядом, и тот замотанный на работе дядя, иногда меняющий ему подгузники. До того как нас в семье стало трое, многое в жене меня удивляло, но какой замечательной матерью будет Наташа, я и вообразить не мог! — рассказывал «СтарХиту» Андрей. — И то, что его бабушка Тамара скупит всю детскую одежду в пределах Садового кольца, тоже не предполагал».

Родители не спешили представлять сына публике, зато с удовольствием рассказывали о его распорядке дня, занятиях плаванием, семейном отдыхе на даче. Появление ребенка еще больше сблизило супругов. «За 10 лет мы, может быть, раза четыре поругались часа на два. Это не значит, что у нас не было взаимных претензий. Здесь уже все зависит от уровня воспитания и образования. Легче проговорить потом, чем устраивать что-то здесь и сейчас», — откровенничал Малахов на YouTube-канале «Начало», созданном фондом Антропова.

Новые горизонты

Карьера Андрея стремительно развивалась, а в декабре 2019-го он сообщил о серьезных переменах: после 12 лет работы Малахов ушел с поста главного редактора проекта «СтарХит».

«Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны. С 1 января 2020-го «СтарХит» будет существовать только в цифровом виде, и я желаю сайту starhit.ru успехов, ярких новостей, искрометных материалов, впрочем, не лишенных взвешенного подхода. Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия. Верю, портал starhit.ru останется на высоте и меня не подведет! Спасибо всем, кто читал наш журнал все эти годы!» — обратился к аудитории наш бессменный наставник.

Сейчас одной из важнейших для Андрея Малахова задачей стало превращение родного города в заполярную столицу современного искусства. Стараниями телезвезды в Апатиты стекаются кураторы, художники и арт-менеджеры со всей страны. Стартовала идея с установки памятника Пушкину в 2017-м, затем рядом расположились стрит-объекты, ну а в декабре 2020-го открылась выставка в местной библиотеке.

Весной 2021-го вместе с арт-центром «Сияние» Малахов устроил в Апатитах грандиозный праздник в честь Масленицы: на выставке «В холодном климате, с любовью» жителям показали работы Энди Уорхола, Он Кавары, Синди Шерман, Павла Отдельнова и других художников из коллекции обожающего изобразительное искусство телеведущего. В числе гостей были Юлия Барановская, Дава, Екатерина Мцитуридзе, виджей Артем Королев, Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой, Анита Цой и многие другие.

«Миссия центра заключается в том числе в сохранении культуры прошлого — это архитектура, советские мозаики, к которым можно добавить новые памятники или арт-объекты, которые могли бы создать целостную среду. Считаю, что центр современного искусства поможет развитию малого бизнеса. Сегодня с возможностью искусства путешествовать, мне кажется, выставки должны быть живыми организмами: проект, представленный в Апатитах, может переехать завтра в Мурманск, дальше быть выставленным в Москве или открыться в Коми. Сам арт-центр должен расположиться в отдельном комплексе, возможно, вместе с рестораном, потому что людям после знакомства с искусством необходимо где-то вкусно поесть. Также мы думаем про резиденции художников, про ярмарку, про кинофестиваль и образовательную программу», — делился Андрей Малахов мыслями о проекте, в который вложил и финансы, и душу.

На счету Малахова — более 500 различных премий, включая ТЭФИ, звания самого стильного ведущего и «Мистера Фитнес» — благодаря постоянным занятиям в спортзале тележурналист сохраняет форму и выглядит моложе своих лет.

Дороже любых наград для Андрея остается любовь зрителей. Поклонников же восхищают не только профессиональные, но и личные качества звезды: Андрей Малахов бескорыстно помогал героям «Пусть говорят», больным детям, попавшим в беду коллегам, а накануне юбилея инициировал сбор средств на ремонт сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой. Неудивительно, что именно ему знаменитости готовы доверить самые сокровенные тайны.

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