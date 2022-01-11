Андрей Малахов: как ушел с Первого канала, обрел любовь и стал телеведущим номер один

Смена канала

Без сомнения, Андрей Малахов стал лицом и звездой Первого, однако в 2017-м покинул канал вместе со своей командой, чтобы двигаться дальше. В открытом письме Константину Эрнсту ведущий попрощался с коллегами, которые поддерживали его четверть века, и поблагодарил единомышленников за все.

«Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и Первому каналу. Эти годы стали частью моей ДНК, и я помню каждую минуту, что Вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что Вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе, — подчеркнул Малахов в обращении. — Вот написал все это и понимаю: за 25 лет произошло многое, и хотя мне сейчас невыносимо грустно, запомнится только одно — насколько нам было хорошо вместе. Берегите себя и своих близких, мои любимые! Храни нас Бог!»

Символично, что когда осенью 2017-го Константин Эрнст получил ТЭФИ за шоу «Пусть говорят», то заявил, что передаст статуэтку Андрею Малахову. «Я больше 10 лет ждал эту награду и получил ее как послесловие. Я привык смотреть в будущее, а не в прошлое, поэтому пусть этот памятный подарок останется у Первого канала», — решил ведущий.

При этом обид на бывшее руководство Андрей не держал, а когда переходил на «Россию 1», то заранее всех предупредил и даже посоветовал на место ведущего «Пусть говорят» коллегу и приятеля Дмитрия Борисова. Тем удивительнее было услышать, что Борисов уже записывает новые выпуски шоу.

«Дима мне даже об этом не сказал, я подумал, что это как-то странно. Я ему написал: «Это правда?» А он ответил что-то из серии: «Да... Все в этом мире как крыло бабочки…» — откровенничал Малахов в шоу «Просто о сложном».

Опять на высоте

На «России 1» Андрей выступает не только ведущим и автором, но и продюсером программ. С приходом звезды рейтинги телеканала взлетели до небес, а шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» стали абсолютными лидерами рейтингов. При этом от внимания зрителей не укрылось, что темы передач Малахова нередко дублировались Первой кнопкой.

«Кража героев — сейчас номер один. Молодые редакторы разрушили телевидение. У них куча амбиций, но все, что они умеют, — позвонить и сказать: «Вы идете к Малахову? Мы даем вам в два раза больше денег». Хотя, надо сказать, что Малахов ничего не дает. Потом, когда их увольняют, они приходят ко мне на собеседование: «Возьмите меня, пожалуйста. У нас такая маленькая зарплата», — признавался ведущий в беседе с Софико Шеварднадзе.