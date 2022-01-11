Дочь Елены Прокловой проговорилась о новом избраннике мамы

Дочь 68-летней Елены Игоревны призналась, что ее маме стало плохо на днях. Прибывшие к артистке медики настояли на срочной госпитализации.

«Это случилось с ней в Питере, во время гастролей. Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже (в Москве — прим. ред) вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать. Мы с ней живем в разных домах. Насколько я знаю, никаких претензий или жалоб на качество оказанной помощи у нее нет. И ПЦР сдавали, и все сделали нормально», — поделилась наследница Прокловой.

К слову, актриса, за плечами которой три брака, не любит делиться подробностями личной жизни. Лишь не так давно она нашла в себе силы признаться, что в юном возрасте стала жертвой домогательств со стороны известного и уважаемого кинодеятеля. Публика почему-то решила, якобы речь идет о ныне покойном Олеге Табакове.