Гарик Харламов находится в клинике под капельницей

Харламов опубликовал в соцсети фото, на котором можно разглядеть капельницу. Также шоумен признался, что очень плохо себя чувствует.

«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут. Зачем оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал ? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел. Не болейте!» – поделился Гарик с подписчиками.

Пользователи Сети и коллеги по звездному цеху желают Харламову скорейшего восстановления и возращения домой.

«Страшно за тебя! Выздоравливай!»; «Сам недавно лежал с такой температурой. Ужасное состояние!»; «Гарик, не хандри, все будет хорошо. Ты нам еще нужен!» – отмечают подписчики юмориста.