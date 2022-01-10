Гарик Харламов находится в клинике под капельницей
На днях шоумен серьезно заболел. Сейчас Гарик Харламов находится в клинике с высокой температурой. О своем неважном самочувствии юморист рассказал в личном блоге, пишет Starhit.ru.
На днях шоумен серьезно заболел. Сейчас Гарик Харламов находится в клинике с высокой температурой. О своем неважном самочувствии юморист рассказал в личном блоге, пишет Starhit.ru.
Харламов опубликовал в соцсети фото, на котором можно разглядеть капельницу. Также шоумен признался, что очень плохо себя чувствует.
«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут. Зачем оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал ? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел. Не болейте!» – поделился Гарик с подписчиками.
Пользователи Сети и коллеги по звездному цеху желают Харламову скорейшего восстановления и возращения домой.
«Страшно за тебя! Выздоравливай!»; «Сам недавно лежал с такой температурой. Ужасное состояние!»; «Гарик, не хандри, все будет хорошо. Ты нам еще нужен!» – отмечают подписчики юмориста.
К слову, возлюбленная Харламова, актриса Катерина Ковальчук, пока находится вдали о любимого. Оба пока не торопятся комментировать свои отношения, но уже не раз выходили в свет в обществе друг друга и не скрывали нежных взаимных чувств.