Леонид Куравлев госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии

Звезда советских фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» был госпитализирован в Коммунарку накануне Рождества – 6 января. Куравлев испытывал проблемы с дыханием, у него поднялась высокая температура. В данный момент 85-летний Леонид Вячеславович находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков, – рассказали источники в больнице. – Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление».

Исполнитель культовой роли Жоржа Милославского в последнее время страдал от гипертонии: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. Летом ему даже потребовалась срочная помощь врачей – дома Куравлев упал в обморок.

На связи с больницей постоянно находятся дети Леонида Вячеславовича – Василий и Екатерина. Вместе с дочерью актер живет в просторной квартире площадью более 100 квадратных метров в Доме на набережной. Из окон открывается прекрасный вид на Москву-реку и храм Христа Спасителя.

После смерти жены Нины Васильевны в 2012 году, Куравлев стал затворником – он почти перестал поддерживать связь с коллегами, не появляется на публике и больше пяти лет не снимается в кино. Последний раз сыграл в картине «Весь этот джем» в 2015 году.