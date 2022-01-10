Пропавший в новогоднюю ночь в Таллинне Кристьян нашелся

«В 19:53 житель Харьюмаа сообщил контактные данные одного человека, с которым пропавший был недавно замечен.

В 20:15 руководитель SA Kadunud связался с пропавшим без вести и устно убедился, что это и есть разыскиваемый человек.

В 21.19 члены Северного штаба SA Kadunud OPEROG получили также и визуальное подтверждение, что пропавший без вести жив и здоров, встретившись с мужчиной»,

– сказано на Facebook-странице SA Kadunud.

Ранее сообщалось, что Кристьян, постоянно проживающий за границей, вечером 29 декабря с 17:00 до 18:00 покинул место жительства своих родственников на улице Виймси-теэ в таллиннском районе Меривялья, где временно останавливался, находясь в Эстонии.

Мужчина сообщил, что планирует навестить знакомого, личность которого в настоящее время неизвестна. В канун Нового года в 12:40 Кристьян позвонил своей родственнице, которую обещал встретить в порту Таллинна, чтобы поехать оттуда и вместе провести вечер. Кристьян не появился на назначенной с несовершеннолетней родственницей встрече. Его мобильный телефон был вне зоны досягаемости.