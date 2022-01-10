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Елена Проклова доставлена в больницу с инсультом

Елена Проклова ФОТО: скриншот с youtube.com

СМИ сообщают, что российская актриса Елена Проклова госпитализирована в клинику с инсультом.

По данным источника, 68-летняя актриса приехала в больницу, жалуясь на сильное головокружение и повышенное давление. Ей срочно сделали МРТ головного мозга, которое показало инсульт, пишет Starhit.ru.

10 января заслуженная артистка России была переведена в реанимацию. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.

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