Кто из российских звёзд попадал в психиатрические клиники

Рэпер Гуф

Российскому рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) не единожды приходилось оказываться в наркологических и психиатрических клиниках из-за проблем с наркотиками. В интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак!" музыкант признавался, что восемь раз лежал в психиатрических больницах и ему "опасно находиться одному". У исполнителя диагностировали маниакально-депрессивный психоз с вялотекущей шизофренией. Но он заявил, что в таких местах ему особенно ничего не объясняли. "Это был полнейший мрак. Сначала тебя кладут в самую буйную палату, закалывают, привязывают к кровати, потом постепенно переводят", — рассказал Гуф, отметив, что на лечение его привозят отчим или мать.

Лолита

Лолита ФОТО: Lyukov Maxim/COVI

Певица Лолита Милявская в начале 2000-х два месяца провела в известной психиатрической больнице "Кащенко". Звезда оказалась в медучреждении в истощённом состоянии и с малокровием (сниженным уровнем гемоглобина в крови). Две недели она только спала, не имея сил даже принять пищу. Тогда у неё диагностировали синдром хронической усталости. "У тебя вокруг уже всё посыпалось, а ты всё думаешь, что себя за волосы вытащишь. Я была похожа на человека, который пережил Освенцим", — рассказывала исполнительница в интервью на YouTube-канале "Нежный редактор".

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией. ФОТО: скриншот

"Король российской эстрады" не раз был замечен за скандальным и агрессивным поведением. После того как Филипп Киркоров избил режиссёра премии "Золотой граммофон – 2010" Марину Яблокову, он оказался в израильской психиатрической лечебнице "Шиба", где прошёл обследование. После него артист решил, что у него непростое заболевание, к которому нужно подходить во всеоружии. "Два раза в год у меня случаются серьёзные приступы, вследствие которых я ничего не помню и не понимаю, что делаю. Я сам в ужасе от этого", — заявлял тогда певец.

Татьяна Догилева

Татьяна Догилева в сериале «Вампиры средней полосы» ФОТО: Duo 7

Актрисе Татьяне Догилевой пришлось бороться с двумя страшными недугами — алкоголизмом и депрессией. Несколько раз она становилась пациенткой психиатрической клиники, куда сама просила её отвезти. А так как артистка не признаёт полумер, то день рождения она провела там же. "Я сама туда попросилась, как и несколько лет назад, когда в буквальном смысле лезла на стенку от депрессии", — рассказывала артистка.

Василий Степанов

Василий Степанова ФОТО: Youtube