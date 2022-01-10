Эстонский телеведущий политикам: закройте хлебало и не вякайте!

«Я не прошу, я требую! Политик, заткнись! Открывайте свое хлебало только для икры и во время партийных заседаний и не вякайте. Мы не можем говорить с вами по-другому. Вы сносите землю и дома, чтобы одна проклятая железная дорога, которая никогда не будет готова, «работала» и деньги текли рекой. Вы губите лес, говоря о его ценности, и закрываете десятки лесопильных, столярных и других мастерских», — начал он, пишет Elu24.

По словам Вырно, определенный контингент отклоняет просьбы сельских жителей о сохранении автобусного движения, сельской школы и кабинета семейного врача. «Вы смотрите CNN из VIP-зала аэропорта, попивая игристое, а затем, отправляете в джунгли несколько десятков миллионов евро гуманитарной помощи, которая ничем не поможет», — пишет Вырно, который не считает нужным помогать тем, кто в данный момент совсем не хочет помогать нам.

«Сегодня наши европейские друзья — греки, итальянцы и все остальные, кто получил от нас деньги, — могли бы помочь нам, северным народам, но, к сожалению, это только останется мечтой о единодушии, потому что в Страсбурге было весело болтать в кабаке, до тех пор пока официант не принес счет, а половина пьянствующих уже свалила», — намекает он на нынешний энергетический кризис.