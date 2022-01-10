Три дня — и мир сойдет с ума: астролог рассказала, как пережить ретроградный Меркурий

Степень влияния ретроградного Меркурия на человека зависит главным образом от его личного гороскопа. Рожденные в этот период чувствуют себя прекрасно, когда он снова приходит в их жизнь. Для остальных опасным может быть так называемая точка стационарности планеты — когда она только вступает в обратное движение.

Первая продлится с ночи 13 января по утро 15-го, вторая — с 3 по 5 февраля. На данные периоды лучше не планировать важных дел, не назначать переговоров и встреч, отменить поездки и отказаться от перемещения на транспортных средствах. По завершении этапа стационарности Меркурия важно не бросаться в бой, а завершить старые дела, проанализировать результаты и тщательно спланировать будущее. Данное время нужно использовать для работы над ошибками и «подтягивания хвостов», пишет WMJ.ru.