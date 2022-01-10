Детище студии Зеленского «Сваты» побило проект Эрнста

Многих поклонников «Сватов» свежие эпизоды разочаровали – в Сети можно найти массу отрицательных отзывов. Стоит отметить, что «Сваты» – детище украинской студии «Квартал 95», которая была основана нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. В ленте сыграли Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и другие, пишеет Dni.ru.

В топе популярности «Сваты» смогли побить проект Первого канала «Угрюм-река». Экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова заняла вторую строчку в рейтинге зрительской любви. Одним из продюсеров «Угрюм-реки», напомним, был генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а главные роли в картине исполнили Александр Балуев, Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Софья Эрнст и другие.

Бронзу в списке популярных у россиян сериалов получил «Склифосовский 8». Ленту транслировал телеканал «Россия 1». Режиссером восьмой части ленты о хирурге Олеге Брагине выступила Юлия Краснова. Главные роли исполнили Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева и другие.