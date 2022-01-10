После критики руководства телеканала «России 1» Алину Кабаеву попросили «разогнать голубятню» на ТВ

Теперь россияне обратились к 38-летней спортсменке с просьбой «разогнать всю эту голубятню» на телевидении, пишет TopNews.ru.

Напомним, что недавно Moscow-Baku.ru опубликовал интервью с Кабаевой, где она пожаловалась на сложности, с которыми она столкнулась, добиваясь трансляции по телеканалу «Россия 1» детского спортивного фестиваля «Алина» для продвижения художественной гимнастики.

Она отметила, что было сложно убедить руководство телеканала в такой необходимости.

«Потому что были сомнения по поводу интереса к фестивалю со стороны зрителей», – сказала она.

Тем не менее у Кабаевой нашлись весомые аргументы, чтобы переубедить чиновников.

Олимпийская чемпионка отметила, что сейчас «Алину» транслируют не только на российском телевидении, но и показывают в странах Ближнего Зарубежья.

Поклонники Кабаевой поддержали спортсменку и потребовали, чтобы руководство телеканалов в России сменило свои приоритеты.

В частности, пользователи Facebook указали на рост низкопробных шоу на экранах российского телевидения, отмечает «МК».

«А может, Алина Кабаева разгонит этот голубятник? На неё вся надежда», – написал один из пользователей.

Другая подписчица заявила, что телеканалы «трясут грязным бельем» вместо того, чтобы показывать спортивный праздник.