Актер Николас Кейдж станет отцом в третий раз
Третьего ребенка актеру подарит его пятая супруга Рико Шибата. Сами родители пока не рассказывают о будущем пополнении, сообщает Mir24.tv.
Третьего ребенка актеру подарит его пятая супруга Рико Шибата. Сами родители пока не рассказывают о будущем пополнении, сообщает Mir24.tv.
У 57-летнего Кейджа уже есть двое сыновей – 31-летний Уэстон Коппола и 16-летний Кал-Эл Коппола – от предыдущих браков.
С молодой супругой Николас Кейдж познакомился в Японии на съемках фильма. Их роман развивался стремительно. Николас и Рико обручились при помощи приложения Face Time, так из-за пандемии COVID-19 были закрыты границы.
В феврале прошлого года пара узаконила отношения в Лас-Вегасе. Во время свадебной церемонии молодожен были облачены во все черное. Даже кольцо для невесты актер подобрал с черным бриллиантом.