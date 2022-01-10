Актер Николас Кейдж станет отцом в третий раз

У 57-летнего Кейджа уже есть двое сыновей – 31-летний Уэстон Коппола и 16-летний Кал-Эл Коппола – от предыдущих браков.

С молодой супругой Николас Кейдж познакомился в Японии на съемках фильма. Их роман развивался стремительно. Николас и Рико обручились при помощи приложения Face Time, так из-за пандемии COVID-19 были закрыты границы.