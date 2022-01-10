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Актер Николас Кейдж станет отцом в третий раз

Николас Кейдж c японской супругой Рико Шибата. ФОТО: MARIO ANZUONI

Третьего ребенка актеру подарит его пятая супруга Рико Шибата. Сами родители пока не рассказывают о будущем пополнении, сообщает Mir24.tv.

У 57-летнего Кейджа уже есть двое сыновей – 31-летний Уэстон Коппола и 16-летний Кал-Эл Коппола – от предыдущих браков.

С молодой супругой Николас Кейдж познакомился в Японии на съемках фильма. Их роман развивался стремительно. Николас и Рико обручились при помощи приложения Face Time, так из-за пандемии COVID-19 были закрыты границы.

В феврале прошлого года пара узаконила отношения в Лас-Вегасе. Во время свадебной церемонии молодожен были облачены во все черное. Даже кольцо для невесты актер подобрал с черным бриллиантом.

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