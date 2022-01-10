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Эстонский композитор рассказал, как живет пенсионер из Нымме, не способный платить за электричество

Электричество. ФОТО: Margus Ansu

Эстонский композитор и учитель музыки рассказал в социальных сетях историю пенсионера из Нымме, который живет в крайне бедных условиях из-за высоких счетов за электроэнергию.

«Электричество!» - так начинает свой пост композитор, в котором рассказывает об одиноком 96-летнем мужчине, живущем в маленьком частном доме в Нымме.

«Он живет в одной комнате. Все остальные помещения не отапливались с осени», — говорит мужчина. Его гостиная площадью 14 квадратных метров и небольшой коридор отапливаются старым воздушным тепловым насосом. Температура там около 17-ти градусов. «Когда идешь обедать на кухню, надо надевать пальто и меховую шапку! Конечно, в постели температура ниже, потому что по законам физики тепло поднимается наверх». По словам друга, температура в районе кровати достигает 15 градусов.

«Горячую воду не включает, умывается только холодной водой. В термосе стоит вода для чая. Телевизор он не смотрит, лишь читает газету при дневном свете, свет не включает», — описывает он жизнь пенсионера.

Счет за электричество для дома площадью 90 квадратных метров в декабре составил 438,94 евро. Знакомый пенсионера знает, что 98 процентов потребляемой электроэнергии, а это 1454 кВт, приходится на воздушный тепловой насос.

Примечательно, но живущий в Нымме пожилой господин — уважаемый доктор медицины, которому теперь приходится обходиться лишь мизерной пенсией в 609 евро.

«Ему нужна горячая вода, лекарства и еда. Один умник сказал по радио KUKU, что надо начать экономнее потреблять…» — выразил негодование преподаватель музыки. По его словам, особенно печально, что сейчас страдают пенсионеры и молодые семьи с маленькими детьми.

«Старик сказал, что он был 14-летним, когда разразилась Вторая мировая война, и он не помнит и дня, когда не было горячей воды или еды!»

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