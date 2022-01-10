Болдуин рассказал о ходе следствия после убийства оператора на съемках

«Любое предположение о том, что я не выполняю просьбы, приказы, требования следствия или ордера на обыск, это чушь собачья», — рассказал артист. По словам Болдуина, расследование — это процесс, в ходе которого правоохранительные органы должны сделать запрос в тот штат, где он проживает. После этого они смогут получить доступ к данным его телефона, пишет Lenta.ru.

Актер добавил, что полиция не может залезть в телефон и взять личные фотографии. Болдуин напомнил, что полностью готов сотрудничать со следствием. По его мнению, лучший способ почтить память погибшей Галины Хатчинс — выяснить всю правду о случившемся.